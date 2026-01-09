Cnews.cz  »  Hry  »  Těchto 8 her v ceně téměř 250 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je lednový Humble Choice

Hry

Těchto 8 her v ceně téměř 250 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je lednový Humble Choice

Dominik Dobrozenský
Dnes
Lednový Humble Choice Autor: Humble Choice
Lednový Humble Choice
První Humble Choice letošního roku přinesl Sonic Frontiers, trojici remasterovaných Tomb Raiderů, oblíbený Hunt: Showdown 1896 nebo Settlement Survival.

Pokud jste nestihli velký vánoční výprodej na Steamu, ale rádi byste i tak rozšířili svou herní knihovnu o zajímavé kousky, může být lednový Humble Choice přesně pro vás. Nabízí totiž hned několik titulů, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Největším lákadlem může být pro mnohé Sonic Frontiers, hra s otevřeným světem zasazená do univerza ikonického Sonica, v níž pátráte po ztracených přátelích. Dále balíček obsahuje remasterovanou trilogii Tomb Raider IV až VI, kde se v roli legendární Lary Croft vydáte prozkoumávat dávno zapomenuté egyptské památky.

Třetím významným titulem je Hunt: Showdown 1896, akční online PVPvE střílečka, kde jako lovec odměn prohledáváte nebezpečné oblasti a snažíte se z oblasti uniknout živí. Následuje Etrian Odyssey II, taktické japonské RPG zaměřené na průzkum dungeonů.

Steam odhalil herní hity roku 2025. Mezi nejprodávanějšími září i české klenoty Přečtěte si také:

Steam odhalil herní hity roku 2025. Mezi nejprodávanějšími září i české klenoty

Osmičku her pak doplňují Nice Day For Fishing, dnes už pro mnohé kultovní Metal Slug Tactics, budovatelská strategie Settlement Survival a indie RPG Wizard of Legend 2. Všechny hry stojí bez slevy 246 eur, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 €.

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

