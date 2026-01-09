Těchto 8 her v ceně téměř 250 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je lednový Humble Choice

Pokud jste nestihli velký vánoční výprodej na Steamu, ale rádi byste i tak rozšířili svou herní knihovnu o zajímavé kousky, může být lednový Humble Choice přesně pro vás. Nabízí totiž hned několik titulů, které by neměly uniknout vaší pozornosti.
Největším lákadlem může být pro mnohé Sonic Frontiers, hra s otevřeným světem zasazená do univerza ikonického Sonica, v níž pátráte po ztracených přátelích. Dále balíček obsahuje remasterovanou trilogii Tomb Raider IV až VI, kde se v roli legendární Lary Croft vydáte prozkoumávat dávno zapomenuté egyptské památky.
Třetím významným titulem je Hunt: Showdown 1896, akční online PVPvE střílečka, kde jako lovec odměn prohledáváte nebezpečné oblasti a snažíte se z oblasti uniknout živí. Následuje Etrian Odyssey II, taktické japonské RPG zaměřené na průzkum dungeonů.
Osmičku her pak doplňují Nice Day For Fishing, dnes už pro mnohé kultovní Metal Slug Tactics, budovatelská strategie Settlement Survival a indie RPG Wizard of Legend 2. Všechny hry stojí bez slevy 246 eur, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 €.