Televize v mobilu bez dat i bez SIM? České Radiokomunikace připravují 5G Broadcasting

Naopak, je to obdoba klasického („hloupého“) televizního vysílání přes anténu, které ale není určené pro velké televizory, nýbrž pro mobilní zařízení s malým displejem. Jeho výhodou je fakt, že mobil nemusí kvůli příjmu vysílání spotřebovávat drahá mobilní data ani být závislý na Wi-Fi. A také samotné vysílání není o tolik zpožděné jako u známé IPTV/OTT, což je internetová televize přes internetový protokol, u které se data při sledování přes mobil spotřebovávají.

Není to tak dávno, co největší provozovatel televizních vysílačů u nás, České Radiokomunikace, počítal s 5G Broadcastingem jako s další vývojovou etapou pozemního televizního vysílání. Tuto představu ale firma poměrně záhy opustila a dnes už razí jinou ideu:

Vedle současných sítí pro klasické televizní vysílání budou existovat ještě sítě pro 5G Broadcasting, které umožní sledovat televizní programy na mobilu bez ohledu na to, zda je uživatel v dosahu mobilního signálu nebo Wi-Fi. Podmínkou bude jen dobré pokrytí z vysílače, který bude takovou síť šířit. Tím by měly být všechny stávající televizní vysílače, ale i řada nových. 5G Broadcasting si totiž vyžádá mnohem hustší vysílací síť než standardní DVB-T2, ale zase ne tak hustou jak u mobilních BTS.

Jak se 5G Broadcasting liší od dříve známého DVB-H

Možná si vzpomenete na jiný formát mobilní televize, s nímž se České Radiokomunikace a také T-Mobile snažily uspět před téměř dvaceti lety. Šlo o DVB-H, které fungovalo na trochu jiném principu. Na příjmové straně vyžadovalo mobilní telefony s televizním tunerem pro DVB-H, kterých byl zoufalý nedostatek, a navíc musely být opatřeny viditelnou anténkou.





I přes úspěšné testy se tento standard nikdy pořádně neprosadil, protože se nenašel vhodný způsob jeho monetizace. Mobilní operátoři navíc nechtěli, aby na telefonech byl dostupný videoobsah zdarma. Hřebíček do rakve DVB-H přinesl nástup sítí 4G/LTE, který přinesl do mobilních telefonů vysokorychlostní internet a s ním možnost přehrávání online videí.

Jak 5G Broadcasting funguje?

5G Broadcasting je součástí mobilního standardu 3GPP a přidává možnosti vysílání nad mobilními sítěmi. Na rozdíl od nich ale využívá infrastrukturu HPHT (High Power, High Tower) televizních vysílacích sítí, takže dokáže efektivně pokrýt velké oblasti bez nutnosti mít BTS pomalu na každé mezi.

K čemu to je dobré? Pro příklad nemusíme chodit daleko, zářijové povodně na severní Moravě ukázaly, jak rychle dokáží mobilní sítě zkolabovat, o internetu nemluvě. Takhle by bylo možné na mobil přijímat televizní (a také rozhlasové) vysílání bez ohledu na to, zda v místě funguje mobilní síť nebo připojení k internetu, potažmo elektřina (samozřejmě za předpokladu, že uživatel má mobil nabitý, případně se dostane k nějakému zdroji dobíjení).

5G Broadcasting není ale jenom o hloupém jednosměrném vysílání lineárního televizního a rozhlasového obsahu. Dokáže nabídnout i personalizovaný obsah, catch-up a obsah na vyžádání.

ČRa – 5G Broadcasting Autor: ČRa

V kombinaci se SIM kartou nebo připojením k internetu pak umožní stejně jako u chytrých televizorů využít výhod červeného tlačítka, tedy hybridního vysílání HbbTV. Čímž už ztrácí výhody nezávislosti na datech, ale je to jen doplňková služba.

Co se týká lineárního vysílání, to může být volné, nebo i zakódované. Tato možnost zajímala technické ředitele velkých českých televizních skupin, jimž tento týden výhody 5G Broadcastingu na workshopu v prostorách žižkovského vysílače v Praze prezentovaly České Radiokomunikace. Ty už s 5G Broadcastingem experimentují. Začaly loni v Praze a letos pokračují, i když jejich test je omezen jen do konce října.

Co se v Praze na kanálu 55 testuje?

Testovací vysílání sice není kódované a obsahuje zpravodajské kanály ČT 24 a CNN Prima News, běžný divák si ho ale nyní nenaladí. K příjmu jsou totiž potřeba mobilní telefony se speciálním softwarem. České Radiokomunikace používají dva: Xiaomi 13 s operačním systémem Android 14 a OnePlus 10 Pro 5G s operačním systémem Android 12.

Hardwarově tyto telefony nejsou nijak upravené oproti běžně prodávaným modelům, software pro příjem 5G Broadcastingu ale zatím není možné běžně stáhnout. Pro svá zařízení ho však připravují i další výrobci: americká Motorola, a jak na workshopu uvedl generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník, údajně i Samsung.

ČRa – 5G Broadcasting Autor: ČRa

Pro bezproblémové fungování sítí 5G Broadcasting však České Radiokomunikace musí vychytat několik chyb, které se projevovaly zejména při vysílání z několika blízkých vysílačů na stejném kanálu, tedy v tzv. jednofrekvenční síti. Ta by měla umožnit pokrytí větší oblasti při úspoře kmitočtů, ale při loňských testech se pokrytí při spuštění dvou vysílačů na stejném kanálu zhoršilo.

Na vině prý byla chyba v softwaru na přijímací straně. Standard 5G Broadcasting se totiž neustále vyvíjí a stále jsou vydávány nové, vylepšené verze. České Radiokomunikace proto doufají, že se podaří chybu odstranit, a už na jaro příštího roku připravují další experimentální vysílání pro Prahu a blízké okolí, na kterém by si to chtěly ověřit v praxi.

Dosavadní testy prováděly České Radiokomunikace s verzí Software Release 12, příští rok ale využijí novější Releasy 14 a 16, které umožňují pro šíření signálu 5G Broadcasting využít běžné síťové prvky klasického pozemního televizního vysílání.

Pokud by síť 5G Broadcasting nechtěla využívat zpětný kanál pro služby typu HbbTV, lze ji provozovat jako tzv. nepárovou pouze pro stahování s vyhrazenými vysílacími nosnými například v duplexní mezeře mezi klasickými mobilními sítěmi.

To se děje nyní s testem Českých Radiokomunikací, které vysílají na kanálu 55 (746 MHz), dříve určeném pro televizní vysílání a při druhé televizní digitalizaci odebraném s celým pásmem 700 MHz pro potřeby mobilních sítí nové generace 5G.

Výhody 5G Broadcastingu

Standardní mobilní sítě fungují tak, že potřebují jak downlink, tak uplink. Obojí může používat buď stejnou (ale v jiném čase), nebo rozdílnou frekvenci, časovou, či frekvenční modulaci TDDM, či FDDM. Sítě pro 5G Broadcasting řeší pouze downlink, obsah jde tedy pouze od vysílače k nekonečnému množství přijímačů, aniž by jejich počet mohl způsobit přetížení sítě.

To je také jedna z hlavních výhod vysílání přes 5G Broadcasting: zatímco u běžných mobilů by nebylo možné, aby v dosahu jedné BTS sledovali online stream nějakého sportovního přenosu stovky lidí najednou (unicast), u 5G Broadcastingu to nehraje vůbec žádnou roli.

A ještě jeden podstatný rozdíl oproti internetovému streamování tu je: zpoždění vysílaného obsahu je minimální. Takže se nemůže stát, že budete přes mobil sledovat hokej a někdo, kdo se dívá na ten samý přenos na klasické televizi, vám zakřičí gól o 20 sekund dřív, než ho na displeji uvidíte vy.

Kdy se dočkají diváci? Prý už v roce 2027

České Radiokomunikace jsou optimistické a rády by v Česku spustily komerční provoz 5G Broadcastingu již v roce 2027. To je mimochodem o rok dříve, než plánují ve Francii. Důležitý však bude postoj velkých českých televizních skupin, pro které by vstup do 5G Broadcastingu znamenal další náklady navíc na distribuci signálu.

Zvlášť když si tyto sítě vyžádají více vysílačů než klasické DVB-T2, a tudíž bude jejich provoz nákladnější. Proto se pro komerční využití stále hledá vhodný obchodní model. Větší šanci patrně budou mít placené kanály a úplně největší ty, které nabízí sportovní přenosy. Právě kvůli nim byl mezi technickými řediteli České televize, Novy a Primy na workshopu takový zájem o podmíněný přístup ke kanálům. Uživatelům by měl stačit jakýkoliv smartphone s podporou sítí 5G.