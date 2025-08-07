Temu opět pod drobnohledem EU. Prodává zboží, které je mnohdy za hranicí zákona

Čínské tržiště Temu neplní závazky plynoucí z nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA), říká ve svém předběžném zjištění Evropská komise (EK). Vadí jí zejména nedostatečná opatření tržiště proti nabídkám nevyhovujícího zboží.
„Máme důkazy o tom, že zákazníkům na platformě hrozí vysoké riziko toho, že se setkají s ilegálním zbožím. Konkrétně o tom svědčí analýza fiktivních nákupů (mystery shopping) provedených Komisí, která zjistila, že zákazníci při nákupech na Temu velmi často nacházejí zboží nevyhovující předspisům, zejména dětské hračky nebo drobnou elektroniku,“ říká Komise.
Vyčítá Temu, že jeho analýza rizik z loňského podzimu byla nedostatečná a mohla podle Komise vést k přijetí obdobně nedostatečných opatření. Komise zahájila s Temu loni v říjnu oficiální řízení kvůli několika možným porušením evropské regulace. V tom bude nadále pokračovat.
Podle serveru Lupa.cz aktuální předběžné obvinění neznamená, že Komise už případ uzavřela. Temu teď bude mít možnost se ke zjištěním EK vyjádřit a obhájit svůj postup. Pokud by Komise nakonec uznala, že se tržiště provinilo, hrozila by mu pokuta do výše až 6 % globálního ročního obratu.
Letos v červnu Komise oznámila zahájení řízení s dalším čínským tržištěm. Také AliExpress podezřívá z toho, že nedostatečně brání prodeji nevyhovujícího zboží. Jde o součást tvrdšího postupu proti čínským e-commerce hráčům, který EK oznámila letos v květnu. Mezi zvažovaná opatření má patřit například zrušení bezcelní výjimky pro zásilky s hodnotou pod 150 eur.
Na to, že čínské e-shopy a tržiště jsou pro evropské hráče nekalou konkurencí, protože nedodržují evropské normy, si dlouhodobě stěžují i české e-shopy.
zdroj: Lupa.cz