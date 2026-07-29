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Tesla zveřejní software a dokumentaci Modelů S a X. Vlastní auto z ní nepostavíte, přesto hromada lidí jásá

Matěj Vlk
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Původní Tesla Model S z roku 2012. Autor: Tesla
Původní Tesla Model S z roku 2012.
Když Tesla před několika lety ukončila výrobu původního modelu Roadster, uvolnila část dokumentace a softwaru jako open-source na GitHubu. Elon Musk nyní oznámil stejný záměr pro vozy Model S a Model X.
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Model S vstoupil na trh v roce 2012 a Model X následoval o tři roky později. Oba vozy dlouho představovaly technologickou a cenovou špičku nabídky Tesly. Jejich podíl mezi prodanými vozy však postupně klesal ve prospěch dostupnějších Modelů 3 a Y.

Bez další výroby

V roce 2025 se prodalo pouze okolo 30 000 kusů Modelů S a X, oproti tomu Modely 3 a Y ve stejném období dosáhly zhruba 1,6 milionu prodaných vozů. Tesla výrobu dražších modelů ukončila během jara 2026. Montážní linky ve Fremontu už demontovala a na jejich místě instaluje zařízení pro výrobu humanoidního robota Optimus.

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Musk proto nyní oznámil, že firma obdobně jako u Roadsteru zveřejní celý balík dokumentace a softwaru v podobě open-source. Prozatím ale není jasné, co vše na veřejnost zamíří – navzdory názvu obsahuje původní repozitář Roadsteru stručnou dokumentaci, CAN databázi, dva stručné návody a diagnostický ISO obraz. Chybí CADové podklady nebo zdrojový kód firmwaru. Zveřejněn rovněž nebyl návrh motoru ani bateriového systému.

Školení Hacking

I tato omezená dokumentace samozřejmě může pomoci nezávislým servisům. Usnadnila by diagnostiku starších vozů Model S a X, stejně jako vývoj některých náhradních elektronických modulů. Podklady Roadsteru už posloužily k simulaci jeho elektroniky a podporují opravy vozů starých téměř dvě desetiletí.

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Zdroj: Teslarati

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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