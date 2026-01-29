Tesle loni klesl zisk o 46 %. Musk zavádí měsíční předplatné za základní funkci jeho elektroaut

Rok 2025 nebyl pro Teslu tím nejlepším obdobím. Oproti předchozímu roku totiž společnosti klesl zisk o celých 46 %. Jedním z hlavních důvodů byl vstup Elona Muska do administrativy Donalda Trumpa a následné zrušení dotací na elektromobily ze strany Kongresu, což mělo za následek prudký pokles prodejů.
Tesla za rok 2025 vykázala zisk ve výši 3,8 miliardy dolarů, což je nejnižší hodnota za posledních několik let. Meziročně klesly tržby z prodeje automobilů o 11 %, přičemž celosvětově dodala automobilka zhruba 1,63 milionu vozů.
V dopise akcionářům společnost napsala: „Rok 2025 byl pro Teslu kritickým rokem, jelikož jsme dále rozšiřovali naši misi a pokračovali v přechodu od podnikání zaměřeného na hardware k fyzické společnosti zabývající se umělou inteligencí.“
Zatímco tržby z prodejů elektroaut Tesle klesají, jiné segmenty naopak rostou. Tržby ze solární energie a energetických úložišť se zvýšily o 25 %, o 18 % pak vzrostly příjmy ze služeb, jako je plně autonomní řízení a pojištění.
Základní funkce Tesly za měsíčním předplatným
O předplatném u svých elektromobilů už Tesla mluví delší dobu. Od února 2026 například už nebude možné zakoupit funkci Full Self-Driving (plně autonomní řízení) za jednorázový poplatek. Nově bude dostupná pouze formou měsíčního předplatného. K tomuto kroku nyní automobilka přidává další změnu, zpoplatnění funkce autostreer, která byla dosud součástí základní výbavy.
Autosteer zajišťuje udržování vozu v jízdním pruhu a spolu s adaptivním tempomatem tak tvoří stěžejní prvek automatického řízení. Kompletní balíček Full Self-Driving bude nově stát zákazníky 99 dolarů měsíčně (asi 2 tisíce korun). Změna se aktuálně týká vozů Tesla Model 3 a Model Y, a to pouze na americkém trhu.
V Česku (potažmo celé Evropě) platí od roku 2024 povinnost dodávat osobní a lehká užitková vozidla s tímto asistenčním systémem, takže na nás se předplatné nevztahuje. Tedy zatím, pokud se Muskovi v budoucnu nepodaří najít právní cestu, jak evropskou legislativu obejít.
Proč Tesla tlačí na předplatné?
Jedním z důvodů může být změna finanční strategie udělat z balíčku Full Self-Driving hlavní zdroj budoucích příjmů. Měsíční předplatné může být totiž pro společnost z dlouhodobého hlediska výhodnější než dosavadní jednorázový poplatek 8 000 dolarů (asi 163 tisíc korun).
Dalším motivem může být Muskova snaha splnit podmínky svého „motivačního balíčku“, podmíněného 10 miliony aktivních uživatelů této funkce.
