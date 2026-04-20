Tesly budou svým majitelům vydělávat: nová funkce jde naproti sdílené flotile robotaxíků

Matěj Vlk
Dnes
Tesla Robotaxi Autor: Tesla
Coby Robotaxi chce Musk využívat i Tesly běžných uživatelů. Nové funkce rozšiřují možnosti displeje na zadních sedadlech.
I ze zadních sedadel bude možné řídit autonomní Tesly běžných uživatelů. To bylo doposud vyhrazeno pouze pro vozidla zapojená do flotily Robotaxi.

Vize Elona Muska je jasná – vedle běžné flotily robotických a plně autonomních taxíků by měla existovat i ta sdílená. Díky ní by mohli uživatelé pronajímat svoje Tesly ke krátkodobým pronájmům v rámci jednotlivých jízd. Jarní aktualizace kompatibilních Tesel přinesla funkce, které jdou této vizi naproti.

Přehled jízdy pro cestující

Tesla v současné době provozuje Robotaxi v Texasu. Plně autonomní jízdu bez řidiče lze objednat v Austinu, Dallasu a Houstonu. V San Franciscu funguje testovací provoz s dozorovým řidičem. Postupně by měly přibýt další města napříč Spojenými státy – v plánu jsou Miami, Phoenix, Orlando, Tampa či Las Vegas. Další kapitolou by mělo být právě zapojení uživatelských vozidel do služeb Robotaxi. Pokud by majitel vozidla tuto funkci aktivoval, uživatelé by si Teslu mohli přivolat a nechat se jí odvézt stejně jako běžným robotaxíkem.

Zadní displej lze aktuálně využít pro ovládání hudby, klimatizace nebo hraní her.

Pro toto využití není potřeba jen plně funkční FSD a platforma pro správu jízd, ale také upravený palubní software. Právě některé z jeho funkcí přidává jarní aktualizace označovaná jako 2026.14.1. Je to především úprava displeje pro cestující na zadních sedadlech.

I do uživatelských vozidel dorazily možnosti, které byly doposud vyhrazeny čistě pro Robotaxi. Nově je možné ze zadních sedadel zasahovat do navigačního systému pro FSD, především přidávat nové zastávky do trasy. Doposud se zde zobrazovala jen přehledová mapa trasy, ovládání klimatizace či médií. Nově je ale i na zadním displeji možné trasu plánovat a potenciálně tím řídit jízdu.

Autonomní Tesly poprvé v Evropě: první ořezaná verze vyjde zákazníky na necelých 100 eur

Aktualizace je dostupná pro majitele novějších Modelů S, 3, X, Y a Cybertrucku. Zavedení nové funkce prozatím neznamená zpřístupnění sdílené flotily v dohledné době, je ale patrné, že se Tesla na tuto možnost připravuje.

Zdroj: Teslarati

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

