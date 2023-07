Threads. Jaká je Zuckerbergova kopie Twitteru?

Threads má už podle přízviska „an Instagram app“ návaznost na stejnojmennou obrázkovou (dnes už spíše video) sociální síť, která též patří Facebooku. Z Instagramu navíc využívá mnoho prvků včetně registračního systému. A pravděpodobně i sdílí nějakou část kódu.

Oficiálně jde aplikace stáhnout ve 100 zemích světa, ale Meta zatím Threads nespustila pro Evropu, a tedy ani pro Česko. Je to kvůli zákonu Digital Market Act. Legislativa EU totiž neumožňuje, aby si Meta takto sdílela uživatelská data mezi jednotlivými sítěmi. Aplikaci si však můžete stáhnout po přepnutí obchodu do jiného regionu, případně přímo instalací z nějakého agregátoru APK souborů.

Bez Instagramu ani vlákno

Meta z Threads dělá jakýsi doplněk populárnější sociální síti. Celý svůj profil můžete vytvořit zkopírováním z Instagramu, bez něj si totiž účet ani nezaložíte. Funguje zde i jakási forma synchronizace – nepříjemné je to v tom, že pokud se rozhodnete účet Threads smazat, smažete si i profil na Instagramu. Od Facebooku je to minimálně nehezké chování vůči uživatelům. Registrace se tak vlastně nejde zbavit – ono jde ovšem stále o jednu registraci, jen je k ní nově přiřazen profil i na Threads.

Threads vypadá jako Twitter a výraznějších rozdílů byste moc nenašli. Není zde například takový důraz na znak @ v uživatelském jménu. Threads nasadil také o něco volnější parametry v tom, co můžete sdílet. Délka jednoho příspěvku (threadu, vlákna) může mít 500 znaků (u Twitteru je to po zvýšení 280 a ověřené platící účty mohou psát 4000 znaků). Sdílet jde fotky a videa do délky 5 minut.

Threads Autor: Radomír Kejduš

V základu zatím nejsou v „tajmlajně“ účty, které sledujete, ale změť příspěvků od všech uživatelů zřejmě podle algoritmu Mety. Aplikace vám nabízí ke sledování účty lidí, které již sledujete na Instagramu. Není ovšem vidět, zda Threads vůbec mají. To se dozvíte až po pokusu o jejich sledování.

Proti Twitteru vlastně Threads nepřináší nic moc nového, snad jen vágní příslib toho, že s ním nebudou problémy, jaké teď mají uživatelé Twitteru kvůli Muskovi. Na výběr je nyní již několik sítí podobných Twitteru: Mastodon, Bluesky a nyní Threads.