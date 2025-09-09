Cnews.cz  »  Internet  »  Tinkercad usnadňuje život 3D tiskařům. Složité sestavy se budou exportovat přívětivěji pro slicery

Internet

Tinkercad usnadňuje život 3D tiskařům. Složité sestavy se budou exportovat přívětivěji pro slicery

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tinkercad Autor: Tinkercad
Tinkercad vylepšuje export složitých sestav
Nové možnosti exportu 3D modelů dávají (nejen) 3D tiskařům větší flexibilitu, a zároveň větší kontrolu, jak se bude jejich model chovat ve sliceru.

Tinkercad představil několik vylepšení, která zjednodušují export 3D modelů. Místo dosavadního mnohdy zdlouhavého procesu nyní uživatelé získají více kontroly nad tím, jak se jejich modely budou po exportu chovat ve sliceru.

Konec automatického spojování tvarů

Dříve Tinkercad při exportu automaticky sloučil všechny tvary do jednoho objektu (Union). To často vedlo k problémům, jelikož složité skupiny dílů se chovaly nepředvídatelně, otvory v některých tělesech mizely a vlivem složitosti soustavy trval export až příliš dlouho.

Nově máte na výběr sloučit tvary do:

  • Balíčkové skupiny: budou zachovány oddělené tvary jednotlivých těles nebo děr, ale Tinkercad vám s nimi umožní pracovat jako s jedním celkem.

  • Sjednocené skupiny: všechny tvary těles a díry se sloučí jednoho finálního tvaru, jako tomu bylo doposud. Tělesa se zkombinují a všechny díry se vyřežou.


Více o seskupování a skupinách tvarů si můžete přečíst zde.

Samostatné tvary v jednom exportovaném souboru

Při exportu do STL nebo OBJ zachová nově Tinkercad jednotlivé tvary, díky čemu bude snadnější přenést model do jiných 3D aplikací (například Maya nebo herní engine) nebo do sliceru pro přípravu 3D tisku. Uživatelé by tak měli mít přístup ke všem částem pohromadě v jednom souboru namísto samostatného exportu všech dílčích částí.

CIF25

Tinkercad export modelu

Exportované tvary z Tinkercad lze nyní automaticky uspořádat ve sliceru

Autor: Tinkercad

Pokud v Tinkercadu pracujete s více barvami, stačí exportovat do formátu OBJ a slicery pro 3D tiskárny budou tyto barvy respektovat.

zdroj: Tinkercad

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI