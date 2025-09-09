Tinkercad usnadňuje život 3D tiskařům. Složité sestavy se budou exportovat přívětivěji pro slicery

Tinkercad představil několik vylepšení, která zjednodušují export 3D modelů. Místo dosavadního mnohdy zdlouhavého procesu nyní uživatelé získají více kontroly nad tím, jak se jejich modely budou po exportu chovat ve sliceru.
Konec automatického spojování tvarů
Dříve Tinkercad při exportu automaticky sloučil všechny tvary do jednoho objektu (Union). To často vedlo k problémům, jelikož složité skupiny dílů se chovaly nepředvídatelně, otvory v některých tělesech mizely a vlivem složitosti soustavy trval export až příliš dlouho.
Nově máte na výběr sloučit tvary do:
-
Balíčkové skupiny: budou zachovány oddělené tvary jednotlivých těles nebo děr, ale Tinkercad vám s nimi umožní pracovat jako s jedním celkem.
-
Sjednocené skupiny: všechny tvary těles a díry se sloučí jednoho finálního tvaru, jako tomu bylo doposud. Tělesa se zkombinují a všechny díry se vyřežou.
Více o seskupování a skupinách tvarů si můžete přečíst zde.
Samostatné tvary v jednom exportovaném souboru
Při exportu do STL nebo OBJ zachová nově Tinkercad jednotlivé tvary, díky čemu bude snadnější přenést model do jiných 3D aplikací (například Maya nebo herní engine) nebo do sliceru pro přípravu 3D tisku. Uživatelé by tak měli mít přístup ke všem částem pohromadě v jednom souboru namísto samostatného exportu všech dílčích částí.
Pokud v Tinkercadu pracujete s více barvami, stačí exportovat do formátu OBJ a slicery pro 3D tiskárny budou tyto barvy respektovat.
zdroj: Tinkercad