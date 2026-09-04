Cnews.cz  »  Internet

Internet   Věda a technika

Točené pivo na rybách? Češi vymysleli výčep na baterii, který vám načepuje točené pivo, ať jste kdekoliv

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Durvag Settlet V1 je kompatibilní se všemi klasickými redukcemi
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Durvag Settlet V1 je kompatibilní se všemi klasickými redukcemi
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Mobilní výčep Durvag Settlet V1 válcuje Kickstarter
Všechny fotografie
Ať už kempujete, rybaříte nebo si užíváte dovolenou, jedno pravidlo platí vždy: chlazené čepované pivo chutná nejlépe. Češi proto vymysleli výčep, který si vystačí bez zásuvky.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Češi přišli s řešením pro všechny, kteří si chtějí dát pořádně vychlazené čepované pivo i tam, kde zásuvka rozhodně není po ruce. Durvag Settler V1 je přenosný výčep na baterii, který v jednom zařízení spojuje chlazení, tlakování sudu i samotné čepování. Po asi dvou letech vývoje míří na Kickstarter a jak je vidět, zájem je enormní.

Výčep, který nepotřebuje zásuvku

Srdcem výčepu je akumulátor s kapacitou 46 000 mAh, který podle výrobce zvládne až 20 hodin provozu. Reálná výdrž se bude odvíjet od okolní teploty, teplotě nápoje či samotném způsobu používání. Nabíjecím výkonem 300 W pak baterii nabijete za asi 2 hodiny. Při provozu má výčep zvládnout až 24 půllitrů za hodinu.

Zdroj: Youtube.com

Snad nejzajímavější je na celém zařízení integrované průtokové chlazení. Nápoj se ochlazuje při cestě k výčepnímu kohoutku, takže není třeba chladit celý sud ani s sebou tahat kýbl ledu. Nerezová spirála zvládne nápoj ochladit až na 4 °C. Samotné zařízení váží okolo 17 kilogramů a se správným narážečem si poradí se všemi běžně používanými sudy na pivo, cider, víno či limonádu.

Školení Kubernetes

Výčep běží aktuálně na Kickstarteru, kde je o něj obrovský zájem. Z původně požadovaných 50 tisíc dolarů se během pár dnů podařilo vybrat skoro 40 tisíc. V rámci kampaně stojí výčep Durvag Settler V1 960 dolarů, tedy asi 20 tisíc korun.

zdroje: Kickstarter, Durvag

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte už předobjednané GTA VI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍC INFO