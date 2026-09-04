Točené pivo na rybách? Češi vymysleli výčep na baterii, který vám načepuje točené pivo, ať jste kdekoliv

Češi přišli s řešením pro všechny, kteří si chtějí dát pořádně vychlazené čepované pivo i tam, kde zásuvka rozhodně není po ruce. Durvag Settler V1 je přenosný výčep na baterii, který v jednom zařízení spojuje chlazení, tlakování sudu i samotné čepování. Po asi dvou letech vývoje míří na Kickstarter a jak je vidět, zájem je enormní.
Výčep, který nepotřebuje zásuvku
Srdcem výčepu je akumulátor s kapacitou 46 000 mAh, který podle výrobce zvládne až 20 hodin provozu. Reálná výdrž se bude odvíjet od okolní teploty, teplotě nápoje či samotném způsobu používání. Nabíjecím výkonem 300 W pak baterii nabijete za asi 2 hodiny. Při provozu má výčep zvládnout až 24 půllitrů za hodinu.
Snad nejzajímavější je na celém zařízení integrované průtokové chlazení. Nápoj se ochlazuje při cestě k výčepnímu kohoutku, takže není třeba chladit celý sud ani s sebou tahat kýbl ledu. Nerezová spirála zvládne nápoj ochladit až na 4 °C. Samotné zařízení váží okolo 17 kilogramů a se správným narážečem si poradí se všemi běžně používanými sudy na pivo, cider, víno či limonádu.
Výčep běží aktuálně na Kickstarteru, kde je o něj obrovský zájem. Z původně požadovaných 50 tisíc dolarů se během pár dnů podařilo vybrat skoro 40 tisíc. V rámci kampaně stojí výčep Durvag Settler V1 960 dolarů, tedy asi 20 tisíc korun.
zdroje: Kickstarter, Durvag