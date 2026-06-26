Tohle by chtěl každý 3D tiskař. Bosch si patentoval peletový tisk s dvěma hlavami bez častého doplňování

Bosch ukazuje, že budoucnost 3D tisku nemusí být jen v klasických tiskových strunách. Německý výrobce si totiž nechal patentovat řešení, které by mělo umožnit delší tisk s využitím doplňování granulátu bez nutnosti častého doplňování. Na první pohled drobnost, ale v průmyslovém měřítku může jít o zásadní změnu.
Delší čas bez doplňování materiálu
Zatímco běžné FFF (či FDM) tiskárny používají filament namotaný na cívkách, Bosch staví na granulátu. Malých plastových peletách, které jsou běžně využívány například pro vstřikování plastů a jsou výrazně levnější a flexibilnější z hlediska materiálů.
Patentové přihlášky DE102024211873A1, DE102024211875A1 a DE102024211876A1 se zaměřují na to, aby tisk mohl probíhat co nejplynuleji bez zbytečných prostojů. První patent využívá dvě tiskové hlavy, které mají zabránit viditelným stopám při přerušení tisku kvůli doplnění materiálu. To je důležité zejména u dlouhých průmyslových zakázek, kde každá pauza znamená ztrátu času a peněz.
Druhý patent řeší samotné doplňování stacionární hlavy. Speciální těsnící mechanismus má během výměny nebo doplnění granulátu uzavřít trysku, aby nedocházelo k úniku materiálu nebo kontaminaci tiskové komory. Třetí patent se pak zaměřuje na optimalizaci pohybu tiskové hlavy a motoru tak, aby se snížila pohybová hmotnost a tím nutnost složitých softwarových korekcí.
Bosch už v minulosti ukázal vlastní peletovou 3D tiskárnu, která dokáže využívat širokou škálu materiálu – od běžných plastů až po pokročilé technické směsi pro prototypování, funkční díly či menší série. Zda se ale tyto patenty promění v reálný produkt, zatím není jisté. Velké firmy totiž často podobné koncepty patentují spíše jako ochranu vlastního know-how a interních výrobních technik, které se nikdy nemusí dostat na trh.