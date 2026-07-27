Tragické výsledky? Intel oznámil ztrátu 11 miliard dolarů, jenže ve skutečnosti je na tom teď nejlíp za několik let

Opět tu máme čas finančních výsledků, tentokrát už po druhém kvartálu roku 2026. Ten přinesl firmě Intel oživení. Po táhlých finančních problémech totiž AI boom při svém obratu k tzv. agentické umělé inteligenci přihrál Intelu do klína příležitost: „Agenti“ potřebují výrazně víc výkonu serverových CPU než předtím dominující velké jazykové modely, a Intelu se opět rozběhly prodeje procesorů Xeon, které předtím prohrávaly proti Epycům od AMD. Ač jde zřejmě o oživení typu „příliv zvedá všechny lodi“, zřejmě dalo Intelu možnost se nadechnout. Výsledky za druhý kvartál má firma opět nečekaně dobré.
Finanční výsledky Intelu za Q2 2026
Intel měl v prvním kvartále tržby 13,577 miliardy $ (což bylo zlepšení o 7 % proti roku předtím) a prognóza na druhé čtvrtletí zněla tržby okolo 13,8–14,8 miliardy $. Toto ale firma vysoko překonala a díky oživení prodeje Xeonů její tržby stouply na 16,128 miliardy $, což je meziroční růst o 25 %. Lze tedy skutečně hovořit o tom, že firma zažila podstatné oživení.
Intel se také povedlo o dost zlepšit hrubou marži – nyní je po dlouhé době nad 40 % (konkrétně 40,4 %), zatímco před rokem v Q2 2025 byla pouze 27,5 % (před deseti lety ale firma měla hrubou marži 58,9 %). Provozní marže byla také (na poslední léta Intelu) velmi slušných 11,1 % a provozní zisk 1,796 miliardy dolarů. Přesto má ale Intel v účetnictví čistou ztrátu 11,033 miliardy $ (2,16 $ na jednu akcii). Je to způsobeno zaúčtováním jednorázové položky z kategorie „úroky a jiné“ ve výši –12,576 miliardy $.
Kde se vzala ztráta?
Typicky stojí za těmito účetními srážkami, které vytváří účetní ztrátu (a tím mimojiné také snižují odvedené daně firem), něco jako reálné restrukturalizační náklady nebo méně reálné snížení účetní hodnoty nehmotného vlastnictví a podobné operace. V tomto případě je to ale podle všeho ještě více odtržené od obchodní reality firmy než obvykle. Srážka vyšší než 10 miliard $ odpovídá zaúčtování nárůstu (paradoxně) ceny akcií, které Intel převádí americkému ministerstvu obchodu výměnou za výplatu podpory skrze CHIPS Act, týkají se podpory Intelu v rámci programu Secure Enclave.
Jde o akcie, které ve své době byly oceněné okolo 20 $ za kus a za tuto cenu je USA od Intelu dostávají. Ale výrazný růst ceny Intelu na akciovém trhu výrazně navýšil jejich dnešní hodnotu. Intel je má zaúčtované v závazcích, takže v účetnictví je růst jejich hodnoty zanesený jako ztráta, čili jako negativní položka. Každopádně z toho vyplývá, že tato ztráta má v podstatě nulovou souvislost se skutečným hospodařením a je v podstatě virtuální, ne skutečná.
Reálně zisk přes dvě miliardy $
V tomto kvartále je tedy směrodatnější se dívat na tzv. „non-GAAP“ výsledky, do kterých se podobné jednorázové účetní položky nezahrnují (není toho v nich ale započítáváno víc). V non-GAAP výsledcích Intelu vychází hrubá marže 41,8 %, provozní marže 17,2 % a čistý zisk 2,197 miliardy $ (42 centů na jednu akcii). Na nich je vidět, že byl v druhém kvartálu Intel poměrně úspěšný.
Výsledky divizí
Tržby Intelu stouply jak v sektoru PC, tak v serverech (kde se to dalo čekat). Sektor PC, neboli Client Computing and Physical AI Group (dříve jen Client Computing Group) měl tržby 8,877 miliardy $, o 13 % vyšší než před rokem. Ostatní tržby například za podíly Intelu v osamostatněných firmách Mobileye a Altera byly 701 milionů $.
AI žene výsledky datacentrové divize nahoru
Divize Data Center and AI (DCAI) měla tržby 6,262 miliardy $, což je pro Intel tak trochu jako návrat do doby, než začal ztrácet pozice v datacentrech pod tlakem procesorů Epyc od AMD a patrně také různých procesorů Arm. Meziročně je to zvýšení tržeb o 59 % proti Q2 2025. Jak už bylo zmíněno, Intel za to vděčí prosazování tzv. agentické AI, kdy provozovatelé datacenter zjistili, že potřebují nejen velké množství AI GPU od Nvidie (proti kterým Intel v podstatě nemá vlastní protinabídku a nemohl z nich tak těžit na rozdíl od AMD, které má relativní úspěch se svými GPU Instinct), ale také servery s vyváženějším poměrem výkonu CPU a GPU.
Najednou proto začala být nouze o serverová CPU a Intel těží z výrazně vyšší poptávky o svá serverová CPU, třebaže výkonem zaostávají za těmi od AMD – vysoká poptávka znamená, že zákazníci berou zavděk vším. Intel uváděl, že v prvním kvartálu často úspěšně prodal i staré zásoby procesorů, u kterých předtím předpokládal, že už bude těžké se jich zbavit. V prvním kvartále byly mimochodem tržby divize 5,052 miliardy $, takže je asi dost pravděpodobné, že její růst by mohl pokračovat v dalších kvartálech. Intelu to skutečně vytrhává trn z paty, protože vedle toho, že dlouhodobě ztrácel v serverech tržní podíly, má zároveň problém vydat konkurenceschopná serverová CPU kvůli opožďujícím se novým generacím a dřívějším rozhodnutím, jako bylo opuštění technologie Hyper Threading. Vysoké prodeje kvůli agentické AI by jeho serverové divizi teoreticky mohly umožnit „přežít“ zrovna ono slabé období do doby, než se mu povede dostat problémy pod kontrolu a vrátit se s lepšími procesory Xeon.
První vlaštovky externího byznysu v Intel Foundry
Intel zaznamenal nárůst tržeb i v divizi Intel Foundry, tedy ve formálně samostatně vydělené divizi výrobních závodů. Ty měly tržby 5,765 miliardy $, o 31 % více než před rokem. A zároveň se zdá že už konečně začínají generovat nějaké tržby mimo samotný Intel – podle Intelu je 5,477 miliardy $ část tržeb, která je již zahrnutá v tržbách za produkty Intelu, ale zbylých téměř 300 milionů $ už by tedy mohlo být navíc. Do této doby býval překryv obvykle téměř 100%.
I třetí kvartál bude silný
Že Intel díky agentické AI alespoň pro teď chytil druhý dech, potvrzuje také výhled firmy na třetí kvartál roku. Firma „předvídá“ na Q3 2026 tržby 15,8–16,8 miliardy $ (16,3 miliardy $ plus 500 milionů $). Střed tohoto odhadu by znamenal meziroční zlepšení o 19 %, ale je vysoce pravděpodobné, že ho Intel překoná podobně jako v druhém kvartálu a ocitne se i nad horní hranicí odhadu (to by byl nárůst o 23 %), takže reálně bude nárůst vyšší, možná i víc než o čtvrtinu.