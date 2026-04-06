Triumf modderů: Vysněné procesory Bartlett Lake bez E-Core se proti vůli Intelu povedlo zprovoznit v Z790 deskách

Intel minulý měsíc vydal procesory s kódovým označením Bartlett Lake, poměrně zajímavé nové čipy vyvinuté pro starý socket LGA 1700. Mají stejnou 7nm technologii a jádra jako Core 13. a 14. generace „Raptor Lake“, ale bez jader E-Core – místo toho poskytují 12 jader P-Core a 24 vláken. Bartlett Lake mnozí vyhlíželi jako upgrade pro svá PC, ale procesory nefungují v běžných deskách. Vypadá to však, že se je podařilo rozběhat modderům.
Intel procesory Bartlett Lake uvedl jako řešení čistě pro průmyslové/embedded a podobné úlohy, takže podpora existuje jen ve vybraných deskách pro tyto trhy. Hned po vydání je někteří nadšenci zkoušeli v deskách pro PC (s čipsety Z690, Z790, B760, B660, H610), ale potvrdili, že v nich odmítají fungovat. Neuspěly ani pokusy upravit BIOSy nahrazením mikrokódu a dalších součástí.
Bartlett Lake přece jen půjde?
Od vydání pokusy s dalším hackováním BIOSů pro běžné základní desky nepokročily, dokud zhruba před týdnem uživatel kryptonfly na fóru Overclock.net nezkusil BIOS upravit pomocí „vibe codingu“ s AI asistentem Claude. Metodou pokus-omyl se z něj snažil dostat modifikace pro UEFI firmware, s kterými by se procesor Bartlett Lake (v jeho případě nejvyšší dvanáctijádrový model Core 9 273PQE) postupně dostal dál než předtím v sekvenci spouštění. Použitá přitom byla deska Asus Z790-AYW OC WiFi. Každý změněný BIOS bylo nutné nahrát externím programátorem. Údajně bylo třeba víc než 200 různých modifikovaných obrazů, které postupně do desky byly flashnuty.
BIOS kvůli modifikacím bylo třeba nahrávat fyzicky pomocí externího programátoru CH341A (který nabízejí různí čínští výrobci). Běžným způsobem flashování to na dané desce nešlo kvůli tomu, že u upraveného BIOSu nesedí digitální podpis a nahrání takového BIOSu přes USB Flashback nefungovalo (zřejmě kvůli zásahu funkce BootGuard na dané desce).
Modifikovaný BIOS nejprve pokročil dál než předchozí pokusy, až uživateli minulou neděli po mnoha pokusech podařilo z Claude AI dostat obraz firmwaru, který prošel celým spouštěním PC, tzv. POSTem (Power On Self Test).
Nejdřív částečný úspěch…
Po tomto úspěchu už první média informovala, že se Bartlett Lake podařilo zprovoznit, ale ještě to nebyla pravda. Po nahrání tohoto Firmwaru ještě jen BIOS detekoval CPU jako nově instalovaný procesor a vyzýval k obnově nebo novému nastavení stisknutím F1, otevření rozhraní pro nastavení UEFI však konzistentně vedlo k zatuhnutí počítače. Ačkoliv samotný boot uspěl, v nastavením UEFI něco nefungovalo a vždy v nich tím pádem běh skončil. Vedle toho také tento modifikovaný BIOS zřejmě má problém se správnou inicializací slotu PCI Express ×16, System Agentu a spojení s čipsetem.
Povedlo se však provést úpravy s transplantací nastavení z jiného CPU, aby procesor nebyl detekován jako nový (čímž by nebylo nutné do nastavení UEFI vstupovat) a po této úpravě se ve středu poprvé podařilo rozběhnout operační systém Linux a později ve čtvrtek i Windows. V sobotu pak byl připraven i podobně funkční BIOS pro desky Asus ROG Z790 Apex a ROG Z970 Apex Encore.
Zatím to ovšem stále nebyl kompletní úspěch, protože nebylo možné vejít do nastavení BIOSu, což výrazně limitovalo použitelnost, jelikož například nelze nastavovat paměti, ale ani jiné parametry, které byste třeba chtěli upravit. Uživatel kryptonfly například nemohl upravit napětí procesoru, který z nějakého důvodu bootoval s velmi vysokým napětím 1,5 V. Což asi ilustruje, o jak vážným problémem nefunkční rozhraní pro nastavení UEFI je.
Linux a Windows běží
Dalšímu uživateli Talon2016 s deskou Z790 Apex se zprvu povedlo problém chybujících nastavení UEFI obejít značně nepraktickou cestou, kdy bylo třeba pro každou změnu nastavení vyměnit CPU za jiné a pak ho vrátit zpět.
Nakonec se ale během včerejška povedlo uživateli Kryptonfly chybu diagnostikovat pomocí debugovacího kabelu a podařilo se ji v modifikovaných BIOSech odstranit. Šlo přitom o dost banální problém, kdy modifikovaný BIOS z nějakého důvodu nepočítal s tím, že procesor může mít víc než 12 vláken (asi je to dobré připomenutí toho, jak může být „střílení do tmy“ pomocí vibe codingu ošemetné, i když zdánlivě podává pozoruhodné výsledky). Zdá se, že ještě stále některé problémy přetrvávají, zejména nejsou správně inicializované sloty PCI Express.
Uživatel Talon2016 mimochodem stihl ještě před tímto pokrokem vyzkoušet Battlefield 6 a Cinebench R23, ovšem bez zapnutého boostu a jen při taktu 5,4 GH a s pamětí DDR5–5600. Skóre v Cinebench R23 bylo 32 288 bodů.
Bude to prakticky použitelné?
Je samozřejmě otázka, jak spolehlivě bude deska s UEFI firmwarem takříkajíc splácaným AI asistentem metodou pokus omyl fungovat v běžném provozu. Takovýto modding nelze moc doporučit běžným uživatelům, zvlášť pokud by takto bylo nutné „ladit“ BIOS pro každou konkrétní desku. Byť komunita u některých populárních desek patrně poskytne jistou úroveň testování a vychytá asi některé mouchy.
Vedle toho je také dobré připomenout, že s atraktivitou procesorů Bartlett Lake to není zas tak jednoduché. Teoreticky by o ně hodně uživatelů mělo zájem, protože poskytují 12 velkých jader (pro ty, kdo nechtějí akceptovat jádra E-Core za jejich náhradu). Jenž v praxi je tu dost problémů – kromě komplikací a možných rizik neoficiálního UEFI firmwaru tyto procesory například nemají odemčený násobič pro přetaktování.
Možná největší překážkou ale může být cena. Ta je poměrně vysoká (16 až 18 tisíc Kč za 12jádro) a tyto procesory jednoduše nevycházejí moc výhodně, pokud jdete po poměru cena/výkon. Uživatelé, kteří aktuálně zkouší Core 9 273PQE rozběhnout, to provádějí v podstatě z nadšeneckého zápalu. Pokud máte LGA 1700 desku a prostě chcete nějaký upgrade pro praktické použití a hraní, Bartlett Lake nejspíš přes tento překvapivý úspěch v moddingu BIOSů není to, co hledáte.
