Tržní podíly grafik: Nvidia na rekordních číslech, zatímco karty Intel Arc spadly na nulu

Uběhly tři měsíce a zase je tu analýza o prodejích, respektive tržních podílech výrobců GPU, které zpracovává analytická firma Jon Peddie Research. Tentokrát jsou to data za první kvartál roku (leden až březen) 2024.

Jon Peddie Research uvádí, že první kvartál zaznamenal značný vliv sezónního poklesu prodejů po Vánocích. Proti čtvrtému kvartálu měli všichni výrobci GPU a procesorů s integrovanou grafikou nižší prodeje, v průměru o 9,9 %. U Intelu klesly o 9,6 %, u AMD klesly o 13,6 % a u Nvidie (u níž jde jen o samostatná GPU) o 7,7 %. Čistě samostatná GPU klesla mezikvartálně o 12,4 %.

Tržní podíly při počítání integrovaných i samostatných grafik vycházejí na 66 % pro Intel, 16 % pro AMD a 18 % pro Nvidii. Toto je po zaokrouhlení na celá procenta, takže nevidíme menší pohyby, které tím pádem úplně grafu neodpovídají. JPR totiž zmiňuje, že ve skutečnosti se podíl AMD snížil o 0,7 procentního bodu, podíl Intelu stoupl o 0,3 % a podíl Nvidie o 0,4 %.





Tržní podíly výrobců GPU za Q1 2024, celková statistika Autor: Jon Peddie Research

Meziročně je to určité zhoršení pro Nvidii a Intel a zlepšení pro AMD (v Q1 2023 byly podíly 68 %, 13 % a 18 %). Je to ale výrazně ovlivněno tím, že před rokem se trh s počítači potýkal s velkým propadem prodejů a výrobci PC se snažili „strávit“ nahromaděné skladových zásoby, takže momentální prodeje nebyly až tak reprezentativní pro dlouhodobější srovnání. JPR píše, že proti loňskému kvartálu byly v Q1 2024 prodeje procesorů (coby vodítka pro prodeje počítačů) vyšší meziročně o 33 %. Toto se týká hlavně notebooků.

Samostatné grafiky pro desktop: Intel ztratil to, co od vydání Arců získal

JPR separátně uvádí statistiku pouze pro desktopové přídavné grafiky, což by mělo víceméně reprezentovat sektor herních karet (i když překryv nebude kompletní, existují také grafiky pro pracovní stanice nebo karty jako GeForce GT 710, které na hry rozhodně nejsou, část desktopových grafik se také asi může používat pro umělou inteligenci).

V prvním kvartálu se mělo prodat 8,7 milionu desktopových karet proti 9,5 milionu v Q4 2024, i když v meziročním srovnání jde o výrazný růst (opět, Q1 2023 bylo mimořádné období). Nicméně pro jednotlivé značky grafik se situace vyvíjela hodně odlišně. Nvidia měla údajně prakticky stejné prodeje jako ve vánočním kvartálu (dokonce narostla o 0,9 %), patrně vlivem vydání nových modelů, tedy refreshnutých karet GeForce RTX 4000 „Super“. Proti onomu špatnému Q1 2023 měla meziroční nárůst prodeje o 45,6 %.

U AMD také byl meziroční nárůst prodejů, ale jeho Q1 2023 bylo dost špatné, takže ačkoliv meziročně se Radeonů mělo prodat o 39 % více, současně prodeje byly mezičtvrtletně o 41 % horší než v Q4 2023.

Tržní podíly vychází JPR takové, že AMD se vrátilo na své historicky prakticky nejnižší číslo, tedy podíl 12 %. To je stejné jako v onom mimořádném prvním kvartálu před rokem, ovšem v Q4 2023 mělo AMD podíl 19 %. Nvidia teď má podíl 88 %, což je také její historický rekord. Pro Intel uvádí Jon Peddie Research podíl 0 %.

Tržní podíly výrobců GPU za Q1 2024, jen samostatné desktopové grafické karty Autor: Jon Peddie Research

Neznamená to, že by karty Arc už neměly zcela žádné prodeje, neboť čísla jsou zaokrouhlená, podle tiskovky JPR by výsledky Intelu měly být „flat“, což normálně znamená beze změny (pokud nešlo o nevhodně zvolenou formulaci), ačkoliv v celkových grafech klesl z 1 % na 0 %. Úplně to nesedí s čísly AMD a Nvidie, takže spíš asi nějaký pokles v prodejích Intel Arc byl, nicméně podíl pořád může být od „skoro nula“ až po 0,49 %, což se pořád zaokrouhluje dolů. Celkový pokles trhu samostatných desktopových grafik byl o 7,9 %, takže prodeje Intelu musely klesnout o víc, pokud se karty Arc mezi Q4 2023 a Q1 2024 překlopily pod hranici 0,5 %.

Jestli tyto pohyby byly dočasné (zejména ono mimosezónní posílení u Nvidie a propad AMD), nebo to vydrží dlouhodobě, uvidíme v dalších obdobích. Výsledky za aktuální druhý kvartál by měla firma JPR vydat zase za tři měsíce, tedy začátkem listopadu.

Zdroje: Jon Peddie Research (1, 2)