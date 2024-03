Tuning, co není pro slabší povahy: Hack umí zapnout PCIe ReBAR u GeForce RTX 2000 a GTX 1600

Objevila se docela zajímavá zpráva. Pomocí modifikace se podařilo rozběhnout funkci PCI Express Resizable BAR (či ReBAR) na grafikách Nvidia generace Turing (GeForce RTX 2000 a GTX 1600), které ji normálně nepodporují. Můžete si na nich tak o něco zlepšit výkon ve hrách. Je to však docela komplikovaný hack a ačkoliv je to technicky zajímavá věc, nelze ho úplně doporučit, pokud nejste experti, které nerozhodí „bricknutá“ deska.

Projekt NVStrapsReBar umožňuje nasilu zapnout ResizableBAR na grafikách Nvidia generace Turing – GeForce GTX 1600 a GeForce RTX 2060. Mohl by teoreticky fungovat i u grafik Pascal, u těch je však neřešitelný konflikt s ovladači pro Windows a systém se resetuje při spouštění, takže s těmito GPU nemá smysl se o nic pokoušet, reálně je tedy tento nástroj určený jen pro Turingy.

Bohužel není možné podporu Resizable BAR nahackovat přímo do BIOSu grafických karet, protože ten má Nvidia kryptograficky podepsaný, což znemožňuje úpravy. Funkci ale může místo toho u grafik zapnout UEFI základní desky, což právě tento hack uskutečňuje. Modifikovat se tedy musí deska, ne přímo grafická karta.

Hackování desky s NVStrapsReBar

Modifikace se skládá ze dvou komponent. Jednak je třeba do UEFI biosu vaší desky přidat ovladač pojmenovaný NvStrapsReBar.ffs. Znamená to, že vezmete obraz BIOSu, modifikujete ho k tomu určenými nástroji a pak ho flashnete na desku (což je samo riskantní, pokud něco selže, deska přestane bootovat, dokud nějak nenahrajete správný obraz – nemá-li USB flash-back, musíte použít speciální externí programátor).





Tento ovladač fungující v rámci UEFI (nejde o ovladač pro váš operační systém) jednak přidá podporu Resizable BAR na desku, pokud je starší a tuto funkci ještě neumí (ovladač je odvozený od projektu ReBarUEFI, který se omezuje na tuto část).

NvStrapsReBar.ffs ale vedle toho dělá další věc, která umožňuje zapnout ReBAR na grafikách, které ho samy nepodporují, jmenovitě u GPU Turing. Ovladač jim totiž sám při nabíhání počítače nastaví potřebné registry a tím ReBAR aktivuje pro další použití.

Tato funkce ale vyžaduje ruční nastavení pro každou grafiku. Po modifikaci BIOSu je proto nutné spustit ve Windows nástroj NvStrapsReBar.exe, který provede toto specifické nastavení – lze vybrat parametry manuálně nebo automaticky. Pak je nastavení zapsáno do UEFI, které ho při dalším bootu grafice vnutí.

Utilita NVStrapsReBar Autor: NVStrapsReBar

Ještě než toto začnete dělat, je ale třeba zapnout Resizable Bar (nebo Smart Access Memory) v UEFI desky a vypnout CSM (to je vyžadováno, aby ReBAR mohl být aktivní). Pokud deska tuto možnost v BIOSu nemá, je třeba aktivovat funkci Above 4G Decoding, na starších deskách by to snad mohlo stačit.

Pro použití ve hrách je pak ještě nutné mít aplikaci Nvidia Profile Inspector, s níž zapnete podporuje Resizable BAR v té které konkrétní hře nebo i globálně (ovladače Nvidie samotné to samy neudělají).

Podrobnosti k tomuto projektu i k instalaci můžete najít zde.

Použití není zrovna jednoduché a příjemné

Jsou hardwarové modifikace a „hacky“, které jsou přívětivé a nekomplikované na používání, ale tento mezi není. Pokud byste ho chtěli aplikovat, je třeba dávat hodně velký pozor. Modifikace BIOSu tímto nástrojem totiž velmi snadno povede k počítači, který nebude schopný se spustit.

Nástroj, který spouštíte k nakonfigurování ReBARu, totiž do UEFI natvrdo zapisuje konfigurační údaje, které jsou třeba, aby deska funkci na tom kterém GPU aktivovala. Jsou ale bohužel specifické a pokud GPU nahradíte jiným nebo k němu nainstalujete druhé, systém nenaběhne. Konfigurace je zapsaná přímo do UEFI, takže pak nestačí jen resetovat CMOS, může být nutné nahrát originální BIOS pomocí funkce Flashback (pokud se ani do UEFI nebo flashovače nemůžete dostat), pokud deska toto neumí, může být jediná možnost přehrání UEFI pomocí externího programátoru (který lze z Číny sehnat celkem levně, ale jednoduchá operace to i tak není).

Nvidia GeForce RTX 2070 generace Turing Autor: Nvidia

Před každou takovou změnou konfigurace je proto nutné použít nástroj NvStrapsReBar a ReBAR dočasně deaktivovat, poté provést všechny potřebné úpravy hardwaru a když máte hotovo, opět nástrojem ReBAR aktivovat.

Ještě prekérnější je, že bootování se vám takto může rozbít i pokud v UEFI uděláte jakoukoli i nesouvisející změnu a uložíte nastavení. Toto změní některé parametry, na kterých je hack závislý a při nejbližším spouštění PC se inicializace nepodaří. Před takovými operacemi (nebo pokud třeba chcete počítač prodat nebo dát někomu jinému) je proto opět třeba nástrojem NvStrapsReBar podporu ReBAR vypnout. Bude to asi hodně velká otrava, protože toto budete muset dělat i pokaždé, když chcete jen změnit nastavení úsporných funkcí, pamětí, ventilátorů, RGB a tak podobně.

Zajímavá věc, ale raději to nezkoušejte

Takto podrobně jsme to zde popisovali hlavně coby varování. Vzhledem k tomu, jak snadno si s tímto nástrojem rozbijete systém, důrazně nedoporučujeme obyčejným hráčům si s NVStrapsReBar

hrát. Případné drobné zisky ve výkonu nestojí za mnoho hodin, které vás může oprava takové bricknuté desky stát (vlastní zkušenost). Pro experty, kteří si takovýto průšvih umí opravit a chtějí zkusit, co se ze starší grafické karty takto dá vytáhnout, to nicméně může být zajímavé.

Zdroje: NVStrapsReBar, VideoCardz