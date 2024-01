Twitch sníží odměny tvůrcům. Těm nejvýdělečnějším ale přidá

Streamovací platforma Twitch oznámila další škrty, kterými se snaží snížit provozní náklady. Po nedávném velkém propouštění, kdy Twitch propustil 35 % své pracovní síly, se nyní rozhodl k dalším škrtům v podobě snížení podílu, který tvůrci dostanou z každého předplatného skrze Twitch Prime.

Až doposud platilo, že z každého předplatného Twitch Prime dostali streameři stejnou částku jako ze základního předplatného (které je u nás aktuálně 3,99 €/měsíc). To se od 3. června změní a Twitch bude vyplácet tvůrcům pevnou sazbu na základě jejich umístění.

CEO Dan Clancy v příspěvku na blogu mimo jiné řekl: „Věříme, že toto je správná struktura pro budoucí program. Tuto změnu provádíme, abychom zajistili, že měsíční předplatné Twitch dostupné členům Prime je dlouhodobým a udržitelným přínosem pro Twitch komunitu.“





Podle Dana Clancyho výplata ve většině zemí klesne o méně než 5 %, někde je ale pokles příjmů o dost strmější. Například v USA bude mít předplatné hodnotu 2,25 dolaru, což je snížení o 10 % z původních 2,5 dolaru. Z Anglie dostanou streameři podle magazínu Engadget pouze 1,8 €, od diváka z Turecka pak streamer uvidí po obdržení Twitch Prime předplatného pouze 9 centů.

Zatímco se snížením výdělku z Twitch Prime si streameři pohorší, bodový systém mnohým naopak přilepší. Autor: Depositphotos

Předplatná Twitch Prime nicméně nejsou v drtivé většině primární zdroj tvůrců působících na této platformě. Větší finanční obnos obdrží tvůrci skrze klasická předplatná, donate (příspěvky) nebo jiné peněžní formy.

Na Twitch přijde bodový systém předplatných

Po relativně nedávném zavedení lepších smluv (70/30) pro tvůrce, kteří si udrželi alespoň tři měsíce po sobě více jak 350 předplatných, přichází další změny. Od 1. května dojde ke změně partnerského programu na dvojúrovňový program založený na bodovém systému. Základní tier 1 předplatné bude mít hodnotu 1 bodu, předplatné tier 2 bude hodnoceno 2 body a logicky tier 3 předplatné 3 body. Darovaná předplatná se do tohoto bodového systému nebudou počítat.

Pokud streamer získá alespoň 100 bodů za tři po sobě jdoucí měsíce (body se budou resetovat vždy první den v měsíci), dostane 60% podíl příjmu z předplatného z následujících 12 měsíců. Pokud si plusových bodů udrží 350 a více, tento podíl z příjmu vzroste na 70 %. Tento bodový systém tak pomůže zejména těm streamerům, kterým se nepodařilo nasbírat kontinuálně více jak 350 předplatných. Od května budou moci získat 60/40 smlouvu namísto původní 50/50.

Milionáři zůstanou milionáři

Twitch mimo to oznámil také změnu modelu pro tvůrce, kteří si skrz předplatná vydělali více jak 100 000 dolarů měsíčně. Doposud platilo, že po překročení této částky se těmto tvůrcům automaticky snížila smlouva na 50/50, nyní jim zůstane stejná smlouva 70/30. Tato novinka pro drtivou většinu streamerů na Twitchi nic neznamená, platformě by to ale mohlo pomoci s tím, aby ti největší streameři zůstali na platformě a neodešli na konkurenční YouTube nebo Kick. S nimi by totiž logicky odešlo i určité procento diváků.