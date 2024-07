Týká se kauza vadných procesorů Intel i notebooků? Firma ujišťuje, že problém mají jen desktopové čipy

V poslední době jsme několikrát psali o problémům s nestabilitou projevující se nejčastěji padáním her, kterou jsou stižené procesory Intel Core 13. a 14. generace a která je možná spojená i s fyzickým degradováním jejich čipů. Vynořuje se k tomu hodně údajných informací, ale často není jasné, jak podložené jsou a zda opravdu souvisejí. V posledních dnech přišla zpráva, že mimo desktopových chybou trpí dokonce i procesory pro notebooky.

Tato informace pochází od jednoho z vývojářů her (Alderon Games, autor hry Path of Titans), kterého zřejmě problémy s procesory Raptor Lake hodně frustrovaly. Interně je Alderon Games používala pro vývoji i pro herní servery (a zřejmě pocítila značné škody u této vlastní infrastruktury i vlivem velkých problémů se stabilitou hlášenou uživateli s dotyčnými vadnými CPU).

Firma už dříve uveřejnila hodně naštvané varování před nestabilitou a komentář otevřeně nazývající tyto procesory defektními a doporučila u herních serverů přechod na procesory AMD. Uživatelům s procesorem Raptor Lake se pak ve hře má zobrazovat varování.

Později zástupce firmy Alderon Games na Redditu zmínil, že problémy firma zaznamenala také u notebooků s procesory Core 13. a 14. generace, a to od různých značek – Razer, MSI, Asus. Hlášení o chybách na noteboocích jsou zřejmě jak z interního použití firmy, kde se objevilo u několika kusů, tak i od uživatelů hry. U notebookových procesorů ale mají tyto problémy být vzácnější, byť mají mít podobné či stejné projevy.

Intel dlouho k tomuto problému mlčel a omezoval se na to, že firma stále hledá primární příčinu jeho vzniku. Ovšem proti této zprávě se firma ohradila a když se informace o potenciálních problémech i v noteboocích objevily v médiích, toto mlčení prolomila (což asi také dost říká).

Intel informuje, že podle jeho analýzy o toho, co o problému už ví, se problém týká jen desktopových procesorů Core 13. a 14. generace, ale těch notebookových nikoliv.

Pokud Intel nějak výslovně nebalamutí, což není moc pravděpodobné, tak by to měla být velká úleva pro všechny, kdo nějaký notebook s procesorem Intel těchto generací koupili. Procesory v noteboocích jsou napevno připájené k desce a nelze je snadno vyměnit v případě poruchy.

Je důležité zdůraznit, že Intel nezpochybňuje přímo to, že se na noteboocích může objevovat nestabilita. Ovšem podle firmy je podstatné, že taktové problémy nebudou souviset s hlubším problémem degradace a nestability, který se teď řeší u desktopových procesorů, ale budou mít jiné příčiny. Určitá míra pádů programů a nestability má „běžné“ příčiny, jako jsou nestabilní nebo vadné paměti a další komponenty, ale i softwarové problémy aplikace, ovladačů nebo operačního systému, přehřívání, malware a tak dále. Ty se tedy musí řešit individuálně podle příčiny vzniku v rámci záruky a podpory výrobce zařízení.

Podobně jako software, ani hardware není při dnešní komplexitě prostý chyb nebo problémů, které se mohou náhodně projevit – a v tomto případě neprávem být připsané na vrub problému, který je pozorován u desktopových procesorů. Je třeba říct, že podobné „běžné“ projevy nestability se objeví i na počítačích s procesory AMD (nebo ARM…). Důležité je samozřejmě, jak časté a rozšířené jsou.

Intel uvádí, že toto sdělení vydává na základě informací, které o problému má po jeho dosavadním vyšetřování desktopových procesorů, které jím trpí. Zdá se tedy, že už hledání příčin pokročilo a snad už brzy bude vydáno i nějaké řešení (zda kompletní, to je otázka). Intel přímo uvádí, že „zjistil“ (determined), že mobilní procesory Core 13. a 14. generace stejným problémem netrpí.

Based on our in-depth analysis of the reported Intel Core 13th/14th Gen desktop processor instability issues, Intel has determined that mobile products are not exposed to the same issue. The symptoms being reported on 13th/14th Gen mobile systems – including system hangs and crashes – are common symptoms stemming from a broad range of potential software and hardware issues.