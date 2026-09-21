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Tyto tři skvělé hry jsou nyní úplně zdarma. S vyzvednutím ale neotálejte

Dominik Dobrozenský
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Hry zdarma na Epic Games a Ubisoft Autor: Koláž Cnews (Dominik Dobrozenský)
Hry zdarma na Epic Games a Ubisoft
Epic Games a Ubisoft rozdávají zdarma trojici různorodých her. Detektivní adventuru Mindcop, tahovou strategii Shogun Showdown a krvavou akci For Honor s rytíři, vikingy i samuraji.
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Kdo by neměl rád hry zdarma. Epic Games a Ubisoft nyní rozdávají trojici her, které stojí za vaši pozornost. Jedná se totiž o příjemnou indie puzzle strategii, tahové rogue-like s prvky bojování a do třetice krvavou středověkou řežbu, kde se proti sobě střetávají rytíři, vikingové i samurajové.

Trojice her zdarma na dlouhé zimní večery

První hrou zdarma je Mindcop. Detektivní adventura, ve které jako vyšetřovatel dokážete vstupovat do mysli podezřelých a odhalovat jejich vzpomínky, lži i tajemství. Vaším úkolem je během pár dnů vyřešit vraždu v uzavřené komunitě, přičemž čas i rozhodnutí hrají proti vám a ovlivňují výsledek vyšetřování.

Zdroj: Youtube.com

Druhá hra zdarma je Shogun Showdown. Jedná se o tahovou rogue-like strategii, ve které kombinujete útoky a schopnosti svých bojovníků. Každý tah vyžaduje promyšlené rozhodování, přičemž cílem je vytvořit si sestavu i arzenál, abyste se dostali až k samotnému šógunovi.

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Zdroj: Youtube.com

Třetí hra zdarma je For Honor. Akční bojová hra, ve které se válečníci různých kultur střetávají v krvavých soubojích na život a smrt. Ve hře najdete rytíře, samuraje i vikingskou frakci. Hra nabízí jak příběhovou kampaň, tak i multiplayerové souboje, kde je klíčem správné načasování, kryty a protiútoky.

Zdroj: Youtube.com

Mindcop a Shogun Showdown si můžete zdarma aktivovat na Epic Games Store do 24. října do 17:00, For Honor Standard Edition je k mání na Ubisoft Store do 28. října do 15:00.

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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