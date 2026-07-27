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Učitel kvůli podezření z podvádění s AI nastražil geniální past. Nachytal 32 z 35 studentů

Matěj Vlk
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Učitel nachystal kvůli podezření z podvádění s AI nastražil past Autor: Gorgev (Shutterstock)
Učitel nachystal kvůli podezření z podvádění s AI nastražil past
Do zadání zkoušky stačilo bílým písmem vložit skrytý pokyn pro chatboty, kteří do textu o průmyslové revoluci začali generovat zmínky o Madagaskaru. Nachytalo se 32 z 35 studentů.
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Použití umělé inteligence ve školství je velkým tématem, na kterém se ani odborníci zatím neshodují. Zlí jazykové tvrdí, že často připravuje umělá inteligence v rukou pedagogů testy, které studenti vyplní pomocí umělé inteligence, aby je učitelé a profesoři opět vyhodnotili pomocí AI. Historik Jason Gibson vyučující na Alcorn State University se proto rozhodl otestovat, v jaké míře jeho studenti AI využívají.

V zadání použil jednoduchý prompt injection, tedy vložení příkazu pro LLM, který přinutí chatboty provést původně nezamýšlenou akci. V tomto případě bílým písmem do textu vložil instrukci, aby LLM v generovaném textu použil slovo Madagaskar v libovolném nelogickém spojení.

Bez kontroly promptu i výsledku

Studenti, kteří bezmyšlenkovitě zkopírovali celé zadání do chatbotu, vložili do chatbota i tento „neviditelný“ text. A jak vyplývá z výsledků, nenamáhali se ani o přečtení zkopírovaného textu – nachytat se nechalo 32 z 35 studentů. Odevzdané texty o průmyslové revoluci obsahovaly zmínky o Madagaskaru, které nedávaly smysl ani při zběžném přečtení.

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V jedné odpovědi Madagaskar plul odpolednem bokem. Další odevzdaná práce jej spojila s fialovým kolem, které šeptá ke stropu. Další text tvrdil, že ostrov přišel na basketbalový zápas s topinkovačem. Kromě promptu tak většina studentů očividně nečetla ani výsledný text. Gibson, který publikuje videa na TikToku, jim následně vysvětlil, jak odhalil využití AI.

Byť se experiment odehrál ve Spojených státech, dá se předpokládat, že v českých třídách by dopadl velmi podobně. Otázkou tak je, jak se k zavádění umělé inteligence ve školství postavit. Jednotný státní koncept prozatím neexistuje. Rámuje jej Národní strategie umělé inteligence ČR 2030, kterou vytvořila minulá vláda.

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Současné vedení MŠMT nebo Národního pedagogického institutu jsou sice pro smysluplné a bezpečné používání AI, ale konkrétní metodiky leží především na bedrech samotných pedagogů či vedení konkrétních vzdělávacích institucí.

Zdroj: Futurism

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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