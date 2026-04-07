Ultimátní procesor AMD bude mít i extrémní cenu. Objevil se v ceníku prvních obchodů

AMD předminulý týden oznámilo procesor, který asi zůstane nejvyšším a nejrychlejším CPU pro socket AM5 až do příchodu Zenu 6: Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, první model, který spojuje maximálně možný počet jader s 3D V-Cache pro všechna jádra. Prodávat ho ale začne až za dva týdny a nebyla prozrazena cena, takže zůstává otázkou, jak zajímavý nebo naopak nezajímavý nakonec bude. První úniky naznačují, že bude poměrně drahý.
Kolik bude stát Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition?
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition se minulý týden začal objevovat v prvních katalozích obchodů na internetu, už včetně cen. Za oceánem ho PC-Canada přidalo do katalogu za 1375 (kanadských) dolarů, což je v přepočtu velmi blízko částce 1000 „amerických“ dolarů. V Britském obchodu GamingKit se objevila cena nejdříve 906, nyní 913 liber, což vychází na 1200–1210 $. Nicméně zde je to cena včetně DPH, takže se opět dostáváme podezřele blízko k ceně 1000 dolarů.
Toto teoreticky mohou být jen provizorní částky nasazené obchody, které chtějí získat pozornost a případně předobjednávky, i když ještě neznají finální nacenění. Ale je slušná šance, že už AMD pod NDA cenu prodejcům sdělilo, a tyto částky tak víceméně odpovídají. U nás teď s připočtením DPH vychází tato částka na 25 600 Kč (nebo na Slovensku 1063 €).
Cena 1000 či 999 $ se vzhledem ke své „kulatosti“ hodně nabízí. Současně tato suma bývala dříve obvyklá u „Extreme Edition“ procesorů Intelu a Ryzen 9 9950X3D2 lze za něco jako extrémní edici považovat a alespoň ta extrémnost není jen v o krůček vyšším taktu, ale je spojená i s křemíkem navíc. Také nejde o procesor, který by potřeboval každý (objevily se i kritické hlasy, že něco takového ani nebylo třeba vydávat.
Takže spíš očekáváme, že cena 999 $ není jen „placeholder“, ale za dva týdny se potvrdí a procesor bude takto drahý. Pokud bychom se v tom pletli a nakonec bude Dual Edition stát jen nějaký mírnější příplatek proti modelu 9950X3D, bude to plus.
AMD uvádí, že v obchodech se procesor začne prodávat 22. 4. (přespříští středu) a cena bude pravděpodobně potvrzená nejpozději v této době. Nejspíš ji firma ale sdělí ještě dříve, pár dní před vydáním. Zatím nevíme, kdy mají recenzenti dovoleno vydat testy, ale je pravděpodobné, že AMD jim cenu prozradí před publikací. To, kolik bude Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition stát, se tedy nejspíš dozvíme právě v testech. Tedy pokud AMD neudělá to, že procesor nikomu před vydáním na recenzování nepůjčí, což se stalo loni u některých grafik od Nvidie.
Zdroj: VideoCardz, Momomo_us