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Unikla česká cena náramku Garmin Cirqa. Je nižší, než se čekalo. Máme i první fotografie

Matěj Vlk
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Náramek využívá stejný koncept jako Whoop nebo Polar Loop. Autor: Ilustrace ChatGPT
Náramek využívá stejný koncept jako Whoop nebo Polar Loop.
Interní systémy Garminu již obsahují údaje o chystaném náramku Cirqa. Z českého e-shopu tak můžeme vydolovat cenu pro tuzemský trh. Zklamáním je ale výbava v podobě staršího optického snímače.
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O brzkém představení bezdisplejového fitness náramku Garmin Cirqa již nikdo nepochybuje. Dokonce by se tak podle aktuálních zpráv mělo stát už zítra. Velkou část informací však již známe, a to včetně designu a především ceny.

Pod 5 tisíc

Ačkoliv se v posledních týdnech v souvislosti s Garmin Cirqa spekulovalo nejčastěji o vysoké ceně kolem 500 dolarů, interní systémy Garminu odhalily výrazně nižší cenu. Ve Spojených státech se má prodávat za 199 USD a v Evropě za 199 EUR. Díky totožnému internímu systému pro český e-shop se můžeme snadno dostat i k tuzemské ceně 4 990 Kč.

Fitness náramek Garmin Cirqa. Ve spodní části je dobře patrný optický senzor starší generace.

Fitness náramek Garmin Cirqa. Ve spodní části je dobře patrný optický senzor starší generace.

Autor: Notebookcheck

K dispozici by mělo být minimálně 8 variant náramku, kdy bude k dispozici ve 4 barevných provedeních a pravděpodobně dvou velikostech. Nově uniklé fotky ukazují béžovou, modrou, červenou a černou verzi. Barva se mění pouze na textilním řemínku a sponě, tělo s elektronikou zůstává ve všech případech černé. Náramek má nastavitelnou délku a má se prodávat ve velikostech S/M a L/XL. Řemínek používá běžné rychloupínací osičky a teoreticky jej tedy půjde nahradit kompatibilní variantou.

Potvrzeny jsou minimálně 4 barevné varianty.

Potvrzeny jsou minimálně 4 barevné varianty.

Autor: Notebookcheck

Starší senzorová výbava

Vzhled spodní části zařízení odpovídá optickému senzoru Garmin Elevate 4, tedy předchozí generaci snímače. Novější hodinky vyšších řad používají Elevate 5. Starší generace pravděpodobně pomohla snížit výrobní náklady a nastavit příznivější cenu. Současně naznačuje absenci měření teploty pokožky a funkce EKG.

Náramek bude používat nenáviděný nabíjecí konektor Garminu, který dlouhé roky kritizujeme za nepraktičnost a náchylnost k poškození. Majitelé kompatibilních hodinek sice budou moci využít stávající kabely, mnohem raději bychom ale viděli magnetické indukční řešení.

Školení Hacking

Databáze Garminu uvádí nutnost aplikace Garmin Connect a přidává i plány předplatného Connect+. Až po oficiálním uvedení ale budeme vědět, zda bude pro funkčnost vyžadováno, nebo bude volitelné pouze pro rozšířené funkce. Osobně ale sázím na stejný model jako u Fitbit Air, který nabízí základní funkce bez předplatného a měsíční poplatky přidávají pokročilé funkce, jako jsou tréninkové plány.

Zdroj: Reddit, Garmin Rumors

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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Ono to má aj displej integrovaný v tom náramku? Lebo vidím tlačidlo, tak predpokladám aj dáky displej...
Juraj


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