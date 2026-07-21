Unikla česká cena náramku Garmin Cirqa. Je nižší, než se čekalo. Máme i první fotografie

O brzkém představení bezdisplejového fitness náramku Garmin Cirqa již nikdo nepochybuje. Dokonce by se tak podle aktuálních zpráv mělo stát už zítra. Velkou část informací však již známe, a to včetně designu a především ceny.
Pod 5 tisíc
Ačkoliv se v posledních týdnech v souvislosti s Garmin Cirqa spekulovalo nejčastěji o vysoké ceně kolem 500 dolarů, interní systémy Garminu odhalily výrazně nižší cenu. Ve Spojených státech se má prodávat za 199 USD a v Evropě za 199 EUR. Díky totožnému internímu systému pro český e-shop se můžeme snadno dostat i k tuzemské ceně 4 990 Kč.
K dispozici by mělo být minimálně 8 variant náramku, kdy bude k dispozici ve 4 barevných provedeních a pravděpodobně dvou velikostech. Nově uniklé fotky ukazují béžovou, modrou, červenou a černou verzi. Barva se mění pouze na textilním řemínku a sponě, tělo s elektronikou zůstává ve všech případech černé. Náramek má nastavitelnou délku a má se prodávat ve velikostech S/M a L/XL. Řemínek používá běžné rychloupínací osičky a teoreticky jej tedy půjde nahradit kompatibilní variantou.
Starší senzorová výbava
Vzhled spodní části zařízení odpovídá optickému senzoru Garmin Elevate 4, tedy předchozí generaci snímače. Novější hodinky vyšších řad používají Elevate 5. Starší generace pravděpodobně pomohla snížit výrobní náklady a nastavit příznivější cenu. Současně naznačuje absenci měření teploty pokožky a funkce EKG.
Náramek bude používat nenáviděný nabíjecí konektor Garminu, který dlouhé roky kritizujeme za nepraktičnost a náchylnost k poškození. Majitelé kompatibilních hodinek sice budou moci využít stávající kabely, mnohem raději bychom ale viděli magnetické indukční řešení.
Databáze Garminu uvádí nutnost aplikace Garmin Connect a přidává i plány předplatného Connect+. Až po oficiálním uvedení ale budeme vědět, zda bude pro funkčnost vyžadováno, nebo bude volitelné pouze pro rozšířené funkce. Osobně ale sázím na stejný model jako u Fitbit Air, který nabízí základní funkce bez předplatného a měsíční poplatky přidávají pokročilé funkce, jako jsou tréninkové plány.
Zdroj: Reddit, Garmin Rumors