Uniklo, jaké frekvence mají mít nová GPU od AMD s architekturou RDNA 5. Ale bude to stačit?

Pomalu se blíží rok 2027, kdy by snad měla konečně vyjít nová generace grafických karet, která bude opožděná proti dřívějším dvouletým cyklům (podle kterých by vydání vycházelo na podzim 2026). U AMD to budou GPU s novou architekturou RDNA 5, která by snad mohla přinést poměrně velké změny proti dnešním GPU s architekturou RDNA 4 a také nový výrobní proces. Díky němu zřejmě naroste frekvence, i když možná ne o tolik, kolik jste čekali.
Frekvence GPU s architekturou RDNA 5
Na fóru AnandTech teď prosákla k herním GPU architektury RDNA 5 zajímavá informace. Leaker Kepler_L2, který mívá dobré informace o plánech GPU zejména v souvislosti se semi-custom čipy pro konzole PlayStation a Xbox, sdělil, že viděl interní dokumenty AMD, v nichž firma uvádí pro RDNA 5 cílové frekvence 3,1–3,4 GHz.
Není jasné, zda je řeč o taktech, které by mělo mít nějaké konkrétní samostatné GPU, nebo v nějakém GPU integrovaném v konzolích příští generace (o těch už prosáklo, že budou odvozená od RDNA 5). V konzolích obvykle jsou frekvence grafické části výrazně nižší. Také by mohlo jít o obecný údaj uváděný pro architekturu RDNA 5 jako takovou, pak by asi odpovídal spíše potenciálu architektury v samostatných GPU.
Je ale každopádně třeba upozornit, že toto je jen cíl či plánovaná frekvence, ne už realizovaný výsledek. Poměrně často se stává, že hotové čipy dosáhnou z různých důvodů nižší takty, než se plánovalo. Existují například slajdy, podle kterých AMD očekávalo u architektury RDNA 3 frekvence přes 3,0 GHz, ale samostatné karty Radeon RX 7000 měly nakonec výrazně nižší parametry, boost modelu RX 7900 XTX byl oficiálně jen 2,5 GHz. Proto se ani u RDNA 5 nedá spoléhat na to, že 3,1–3,4 GHz uvidíme v praxi.
Jak velké zlepšení to je?
Je otázka, s čím tuto frekvenci srovnávat, chceme-li orientačně vědět, jak velký pokrok v taktech by to byl u konkrétních produktů. Samostatná GPU generace RDNA 4 mají oficiálně takty boostu (pokud zde AMD míní takty boostu) 2,97 GHz u čipu Navi 48 (v Radeonu RX 9070 XT) a 3,13 GHz u čipu Navi 44 (v Radeonu RX 9060 XT). U architektury RDNA 3.5, která je používána jen v integrovaných GPU, bylo zpočátku dosaženo maximum 2,9 GHz, nyní v refreshové verzi Ryzen AI Max 400 dosáhl takt integrované grafiky 3,0 GHz.
Přetaktované Radeony RX 9000 jdou někdy boostem až na 3,3 GHz, proti čemuž by zmíněné frekvenční cíle už nebyly prakticky žádný pokrok, nicméně s tím se asi srovnávat nelze. Je totiž očekávatelné, že přetaktované modely grafiky s čipy RDNA 5 by také vylezly na ještě vyšší takty. Pokud bychom brali za kritérium základní nepřetaktovaná GPU, bylo by dosažení boostových taktů 3,4 GHz u architektury RDNA 4 zlepšením o 8,6 % až 14,5 % podle toho, co si vyberete pro srovnání. 3,1 GHz by představovalo zlepšení o 0–4 %.
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Je pravděpodobné, že také Nvidii se povede u další generace GPU (snad GeForce RTX 6000) nárůst frekvencí, jelikož by také měla nasadit 3nm výrobní proces. Grafiky od AMD se tedy proti ní nebudou moci spoléhat na to, že by měly nějakou dramatickou frekvenční výhodu. Pokud má výrazně stoupnout jejich výkon, budou potřebovat zlepšit výkon jednotek na 1 MHz frekvence a výrazně rozšířit GPU na větší počty jednotek.
Zdroj: AnandTech (Fórum)