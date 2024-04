Už ani tu GeForce RTX 4090D. Americké embargo na export GPU do Číny přitvrzuje

Zdroj: Ľubomír Samák

Když Nvidia dostala zákaz vozit do Číny GeForce RTX 4090, přišla s náhradou zpomalenou akorát tak, aby se do limitů vešla. USA se to moc nelíbí a posunuly limit výkonu ještě níž, spolu s dalšími vývozními omezeními.