Už? Half-Life 3 má prý dorazit už na jaře 2026 jako launch titul s počítači Steam Machine

Half-Life 2 byl pro PC vydán v roce 2004 a ani po více než 20 letech nemáme tolik očekávané pokračování. Prakticky každý rok se přitom objeví spekulace o různých stádiích vývoje, případně o brzkém představení hry. Poslední zprávy hovoří o tom, že vydání má být spojeno s uvedením malých herních počítačů Steam Machine. To by znamenalo vydání už v průběhu jara 2026.
Počítače, VR i Half-Life
Současné zprávy o vydání hry vypustil herní novinář a reportér Mike Straw v podcastu Insider Gaming. Uvedl, že má několik zdrojů, kteří věří, že právě příští jaro je okno, do kterého bude Valve s vydáním nového hardwaru cílit. Jako tzv. launch titul by měla společnost zároveň uvést právě Half-Life 3, čímž by ukončila nekonečné čekání.
Zároveň uvedl, že Valve samo bojuje proti únikům informací mimo jiné tím, že vypouští různá data uvedení a čeká, zda se někde tyto spekulace objeví. Naposledy se takto intenzivně o třetím Half-Life debatovalo na začátku letošního roku.
Steam Machine má slabinu: V SteamOSu nebude plně fungovat připojení monitorů a televizí přes HDMI
Překážkou by ale mohla být aktuální cenová krize v segmentu operačních pamětí a úložišť. V souvislosti se Steam Machine se spekuluje o docela vysokých cenách, které by se neměly výrazně lišit od běžných PC. Jenže drahé paměti a potenciálně i grafiky by mohly ceny ještě zvýšit.
Nejpozději v květnu se dozvíme, že tzv. Valve Time je omezen na 22 let, nebo zda bude trvat ještě delší dobu. Jde totiž o stejnou jednotku času jako v případě blizzardího Soon™.
Zdroj: Ars Technica