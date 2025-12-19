Cnews.cz  »  Hry  »  Už? Half-Life 3 má prý dorazit už na jaře 2026 jako launch titul s počítači Steam Machine

Už? Half-Life 3 má prý dorazit už na jaře 2026 jako launch titul s počítači Steam Machine

Matěj Vlk
Dnes
Half-Life 3 Autor: Ilustrace Google Gemini
Half-Life 3 už příští rok?
Herní novinář má prý dostatek zdrojů, kteří věří příštímu jaru jakožto období pro vydání Half-Life 3. Podle nich totiž bude tvořit launch titul pro Steam Machine.

Half-Life 2 byl pro PC vydán v roce 2004 a ani po více než 20 letech nemáme tolik očekávané pokračování. Prakticky každý rok se přitom objeví spekulace o různých stádiích vývoje, případně o brzkém představení hry. Poslední zprávy hovoří o tom, že vydání má být spojeno s uvedením malých herních počítačů Steam Machine. To by znamenalo vydání už v průběhu jara 2026.

Počítače, VR i Half-Life

Současné zprávy o vydání hry vypustil herní novinář a reportér Mike Straw v podcastu Insider Gaming. Uvedl, že má několik zdrojů, kteří věří, že právě příští jaro je okno, do kterého bude Valve s vydáním nového hardwaru cílit. Jako tzv. launch titul by měla společnost zároveň uvést právě Half-Life 3, čímž by ukončila nekonečné čekání.

Zároveň uvedl, že Valve samo bojuje proti únikům informací mimo jiné tím, že vypouští různá data uvedení a čeká, zda se někde tyto spekulace objeví. Naposledy se takto intenzivně o třetím Half-Life debatovalo na začátku letošního roku.

Zdroj: Youtube.com

Překážkou by ale mohla být aktuální cenová krize v segmentu operačních pamětí a úložišť. V souvislosti se Steam Machine se spekuluje o docela vysokých cenách, které by se neměly výrazně lišit od běžných PC. Jenže drahé paměti a potenciálně i grafiky by mohly ceny ještě zvýšit.

Školení Hacking

Nejpozději v květnu se dozvíme, že tzv. Valve Time je omezen na 22 let, nebo zda bude trvat ještě delší dobu. Jde totiž o stejnou jednotku času jako v případě blizzardího Soon™.

Zdroj: Ars Technica

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

