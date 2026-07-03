Už žádné označování autobusů, nově budeme mávat do kamery. Google testuje bizarní reCAPTCHA

Se systémem reCAPTCHA od Googlu se na webu setkáváme dlouhou dobu – v první generaci nutil uživatele označit objekty na obrázcích, v dalších stačilo zatrhnout políčko. Nyní přichází další generace se sofistikovanějším rozpoznáváním lidí od robotů. Vyžaduje totiž zapnutí webkamery a provedení gesta rukou.
Ruka místo hádanek
reCAPTCHA se objevuje tam, kde weby potřebují odlišit skutečného návštěvníka od automatizovaných robotů. Typicky jde o přihlášení, registrace nebo platební formuláře. Když se nově zavedený test spustí, prohlížeč si vyžádá přístup ke kameře. Uživatel má následně předvést gesto – například zamávat nebo ukázat otevřenou dlaň.
Google v dokumentaci popisuje, co v obrazu z kamery hledá – analyzuje ruku před kamerou a vytváří si tzv. hand landmark data. Jde o 21 bodů na ruce, které odpovídají kloubům a prstům. Podle těchto dat se systém pokouší odhadnout, zda před kamerou stojí člověk. Pokud uživatel gesto nezvládne nebo ho provést nemůže, reCAPTCHA má nabídnout běžné vizuální či zvukové testy.
Nejcitlivější částí nového ověření je samozřejmě práce s kamerou a obavy o soukromí. Google uvádí, že video není spojováno s identitou uživatele a zvuk se podle dokumentace nenahrává. Firma také tvrdí, že neuchovává obrázky ani videa ruky po dokončení výzvy a nepoužívá je ani k jinému účelu. Pro část uživatelů bude samotný požadavek na zapnutí kamery problematický. Dřívější obrázkové testy byly otravné, ale žádným způsobem nepracovaly s biometrickými údaji. To v případě rozpoznávání rukou nelze říct.
Google si od nové verze slibuje především vyšší odolnost vůči nástrojům, které se na obcházení ověřovacích doplňků specializují. Jak ale ukazuje test na webu Tom’s Hardware, obejít gesto rukou před webkamerou lze snadno pomocí virtuální webkamery se statickou fotografií ruky. Je tak otázkou, do jaké míry bude Google tuto novou generaci reCAPTCHA zavádět do ostrého provozu. Rozhodnou data o chování uživatelů a také míra obcházení strojovou cestou.
Zdroj: Tom’s Hardware