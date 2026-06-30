Už žádné telefonní číslo, WhatsApp konečně zavede systém uživatelských jmen. Teď spouští jejich rezervace

Pokud nyní chcete kontaktovat novou osobu na WhatsAppu, neobejde se to bez telefonního čísla, na které je účet vázaný. To se změní v průběhu letošního roku, kdy bude možné přiřadit i unikátní uživatelské jméno. Tento týden odstartují jejich rezervace.
Rezervace v aplikaci
Rezervace se otevírají tento týden s nejnovější verzí aplikace. Uživatel ji najde v nabídce Nastavení > Účet > Uživatelské jméno. WhatsApp vysvětluje proces rezervací tím, že službu používají více než 3 miliardy lidí. U populárních jmen proto může rychle vzniknout souběh požadavků.
Uživatelská jména mají být dlouhá 3 až 35 znaků, pravidla povolují malá písmena, číslice, podtržítka a tečky. WhatsApp zároveň nabídne generátor dostupných jmen. Tvůrci, malé firmy a organizace budou moci žádat o shodné jméno, které už používají na Instagramu nebo Facebooku.
Číslo v pozadí
Podstatná změna nastane při prvním kontaktu v rámci platformy. Pokud si uživatel jméno zapne, druhá strana při nové konverzaci díky tomu neuvidí jeho telefonní číslo. WhatsApp tak konečně vyřeší dlouhodobé omezení konceptu, kde byl telefonní kontakt hlavní cestou k nalezení uživatele.
Systém zároveň nemá fungovat jako veřejný adresář. WhatsApp nebude nabízet seznam jmen ani našeptávání podobných profilů. Pro zahájení kontaktu bude nutné znát přesné uživatelské jméno.
Ochrana známých jmen
WhatsApp počítá i s rizikem napodobování a kradení uživatelských jmen. Jména spojená se známými osobnostmi či vládními subjekty má služba držet stranou. Oprávnění vlastníci je budou moci získat cestou ověření. Ze stejného důvodu budou mít přednostní právo na uživatelské jméno ve stejném znění jako na dalších platformách Mety.
Změna se žádným způsobem nedotkne profilových jmen, která už dnes WhatsApp zobrazuje v některých skupinách lidem bez uloženého kontaktu. Nové uživatelské jméno má sloužit jako samostatný identifikátor pro navázání konverzace.
WhatsApp bude funkci postupně spouštět po jednotlivých zemích a uživatelé mají dostat upozornění na možnou rezervaci přímo v aplikaci.
Zdroj: Meta