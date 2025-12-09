V Česku se začal prodávat největší dron DJI: tento obr uveze 100 kg nákladu, má naviják i padák

DJI představilo v průběhu letošního léta obrovský nákladní dron FlyCart 100, kde číslovka značí maximální hmotnost nákladu. Původně jsme nečekali dostupnost mimo čínský trh, jenže DJI nyní oznámilo, že jej kromě Spojených států bude prodávat globálně.
Metrák nákladu
Stačí pohled na základní parametry a je jasné, že tento dron se od ostatních komerčních modelů výrazně odlišuje: listy vrtule mají přes 150 cm, úhlopříčka mezi rotory je 2,33 m a úhlopříčka od špičky ke špičce protilehlého listu je neuvěřitelných 3,9 m. Vzletová hmotnost s nákladem může dosáhnout až 170 kg.
Pro břemeno je primárně připraven naviják s 30metrovým lanem a k podvěsu je připraven i podvěsný systém s 10metrovým lanem, které mimo jiné nabízí například bezpečnostní odstřižení nákladu. A pokud se v nouzi ocitne samotný dron, má integrovaný padák, na kterém se může snést k zemi. Nekontrolovaný pád takto těžkého dronu by totiž nemusel dopadnout dobře. Padák navíc výrazně sníží škody, což se v kontextu ceny hodí.
Dron může nést jeden nebo dva akumulátory, každý s kapacitou 41 Ah. Pokud vzletová hmotnost nepřesáhne 150 kg, uletí s jedním akumulátorem 6 km, případně se ve vzduchu udrží po 6 minut, druhý akumulátor potom hodnoty zdvojnásobí. Jejich výměna může proběhnout na chodu v režimu hot swap. Kompletně bez zátěže potom dron uletí 26 kilometrů.
Vedle standardních navigačních systémů (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS) je možné zapojit i lokální navigaci RTK, která zvýší přesnost na 10 cm. Dodávaný rádiový ovladač má v otevřeném terénu dosah 20 km a jako sekundární systém pro komunikaci lze využít i mobilní data.
Cena zatím pro evropský nebo tuzemský trh nebyla stanovena, můžeme ale vycházet z té pro čínský trh. Je nastavena na 12 500 USD bez daně, což by mohlo znamenat částku kolem 330 000 Kč s daní.
