V Česku se začal prodávat největší dron DJI: tento obr uveze 100 kg nákladu, má naviják i padák

Matěj Vlk
Dnes
Každý list vrtule má přes 150 cm a vzletová hmotnost dronu s nákladem se může vyšplhat až na 170 kg. Čtvrtmilion ale na jeho pořízení stačit nebude.

DJI představilo v průběhu letošního léta obrovský nákladní dron FlyCart 100, kde číslovka značí maximální hmotnost nákladu. Původně jsme nečekali dostupnost mimo čínský trh, jenže DJI nyní oznámilo, že jej kromě Spojených států bude prodávat globálně.

Metrák nákladu

Stačí pohled na základní parametry a je jasné, že tento dron se od ostatních komerčních modelů výrazně odlišuje: listy vrtule mají přes 150 cm, úhlopříčka mezi rotory je 2,33 m a úhlopříčka od špičky ke špičce protilehlého listu je neuvěřitelných 3,9 m. Vzletová hmotnost s nákladem může dosáhnout až 170 kg.

Pro břemeno je primárně připraven naviják s 30metrovým lanem a k podvěsu je připraven i podvěsný systém s 10metrovým lanem, které mimo jiné nabízí například bezpečnostní odstřižení nákladu. A pokud se v nouzi ocitne samotný dron, má integrovaný padák, na kterém se může snést k zemi. Nekontrolovaný pád takto těžkého dronu by totiž nemusel dopadnout dobře. Padák navíc výrazně sníží škody, což se v kontextu ceny hodí.

DJI FlyCart 100

DJI FlyCart 100

Autor: DJI

Dron může nést jeden nebo dva akumulátory, každý s kapacitou 41 Ah. Pokud vzletová hmotnost nepřesáhne 150 kg, uletí s jedním akumulátorem 6 km, případně se ve vzduchu udrží po 6 minut, druhý akumulátor potom hodnoty zdvojnásobí. Jejich výměna může proběhnout na chodu v režimu hot swap. Kompletně bez zátěže potom dron uletí 26 kilometrů.

Vedle standardních navigačních systémů (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS) je možné zapojit i lokální navigaci RTK, která zvýší přesnost na 10 cm. Dodávaný rádiový ovladač má v otevřeném terénu dosah 20 km a jako sekundární systém pro komunikaci lze využít i mobilní data.

DJI FlyCart 100

DJI FlyCart 100

Autor: DJI

Cena zatím pro evropský nebo tuzemský trh nebyla stanovena, můžeme ale vycházet z té pro čínský trh. Je nastavena na 12 500 USD bez daně, což by mohlo znamenat částku kolem 330 000 Kč s daní.

Zdroj: DJI

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Jsem do-cent. Protože mám méně než 100Kg. Tak to se můžu nechat poponést? Třeba do práce a domů :-)
Sing

