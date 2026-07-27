V další zemi půjde fotovoltaiku na balkon namontovat bez schvalování. V Česku si je můžeme prohlížet v Lidlu

Od 27. srpna 2026 si budou moci britské domácnosti legálně připojit malou solární elektrárnu přímo do zásuvky. Nová pravidla otevírají cestu k vlastní výrobě elektřiny i nájemníkům a obyvatelům bytů bez přístupu ke střeše. Výkon elektráren bude, obdobně jako v některých zemích EU, omezen na 800 W. V Česku na takovou legislativu stále čekáme.
Bez žádostí, jen s oznámením
Zařízení, které v Británii označují jako mikrogenerátor, půjde zapojit bez jakéhokoliv schvalovacího procesu. Uživatel může ihned po zakoupení malé balkonové fotovoltaiky zařízení zapojit do zásuvky a začít používat. Úřadům následně do 28 dnů skutečnost oznámí prostřednictvím jednoduchého online formuláře.
Nově nastavená pravidla nepovolují propojení s akumulátorovým úložištěm. Energie tak musí být spotřebována ihned. To výrazně snižuje efektivitu soustavy a podíl využité solární energie. Například německý model nemá s bateriemi problém, čemuž je přizpůsobena i tamní legislativa.
Britská média hovoří o pořizovací ceně balkonových fotovoltaik kolem 400 liber a roční úspoře 70 až 110 liber. Orientační návratnost tak vychází na čtyři až sedm let. Samozřejmě bude záležet na efektivním využití energie při dostatku slunečního svitu. Hodit se může například akumulace do teplé vody, což maximalizuje úspory – tradičně jde o jednu z nejvýraznějších položek ve vyúčtování.
Nová britská legislativa počítá i s přetoky do sítě, které bývají překážkou ve snadném použití u nás. V Česku je sice možné sady balkonových fotovoltaik zakoupit, ale instalace vyžaduje i ochranu proti přetokům. To zvyšuje celkovou cenu sady a komplikuje montáž. Drobnou výjimkou je EG.D, které umožňuje snadnou registraci zdroje do 800 W a toleruje krátkodobé přetoky. Ani to ale neumožní instalaci bez dodatečných prvků, které zamezí stálým přetokům do distribuční sítě.
Zdroj: The Guardian