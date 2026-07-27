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Věda a technika

V další zemi půjde fotovoltaiku na balkon namontovat bez schvalování. V Česku si je můžeme prohlížet v Lidlu

Matěj Vlk
Dnes
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Pro instalaci na balkon nemusí být vyžadován souhlas SVJ. Autor: Unsplash
Pro instalaci na balkon nemusí být vyžadován souhlas SVJ.
Malé solární zdroje si budou moci Britové koupit a namontovat svépomocí kompletně bez schválení úřadů nebo distributorů. Stačit jim bude do 4 týdnů od zapojení vyplnit jednoduchý formulář.
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Od 27. srpna 2026 si budou moci britské domácnosti legálně připojit malou solární elektrárnu přímo do zásuvky. Nová pravidla otevírají cestu k vlastní výrobě elektřiny i nájemníkům a obyvatelům bytů bez přístupu ke střeše. Výkon elektráren bude, obdobně jako v některých zemích EU, omezen na 800 W. V Česku na takovou legislativu stále čekáme.

Bez žádostí, jen s oznámením

Zařízení, které v Británii označují jako mikrogenerátor, půjde zapojit bez jakéhokoliv schvalovacího procesu. Uživatel může ihned po zakoupení malé balkonové fotovoltaiky zařízení zapojit do zásuvky a začít používat. Úřadům následně do 28 dnů skutečnost oznámí prostřednictvím jednoduchého online formuláře.

Nově nastavená pravidla nepovolují propojení s akumulátorovým úložištěm. Energie tak musí být spotřebována ihned. To výrazně snižuje efektivitu soustavy a podíl využité solární energie. Například německý model nemá s bateriemi problém, čemuž je přizpůsobena i tamní legislativa.

V českém Lidlu lze zakoupit levnou kvalitní sadu Ecoflow. Jednoduše zprovoznit jako v Británii nebo Německu ale nelze.

V českém Lidlu lze zakoupit levnou kvalitní sadu Ecoflow. Jednoduše zprovoznit jako v Británii nebo Německu ale nelze.

Autor: Matěj Vlk

Britská média hovoří o pořizovací ceně balkonových fotovoltaik kolem 400 liber a roční úspoře 70 až 110 liber. Orientační návratnost tak vychází na čtyři až sedm let. Samozřejmě bude záležet na efektivním využití energie při dostatku slunečního svitu. Hodit se může například akumulace do teplé vody, což maximalizuje úspory – tradičně jde o jednu z nejvýraznějších položek ve vyúčtování.

Školení Kubernetes

Nová britská legislativa počítá i s přetoky do sítě, které bývají překážkou ve snadném použití u nás. V Česku je sice možné sady balkonových fotovoltaik zakoupit, ale instalace vyžaduje i ochranu proti přetokům. To zvyšuje celkovou cenu sady a komplikuje montáž. Drobnou výjimkou je EG.D, které umožňuje snadnou registraci zdroje do 800 W a toleruje krátkodobé přetoky. Ani to ale neumožní instalaci bez dodatečných prvků, které zamezí stálým přetokům do distribuční sítě.

Zdroj: The Guardian

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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Nákup jsem zvažoval. Návratnost mi vycházela 10 let. Takže víc než životnost. To musíte mít balkón na jih a ještě panely naklonit ke Slunci. Naklonění panelů se nemusí líbit sousedům. Těm přímo pod vámi stíníte a ostatním kazite vzhled budovy. Punkáče co si to koupí a zapojí do zásuvky bez papírování bych rád upozornil že mohou zabít člověka. Při údržbě, kdy si technik vypne přívod budou kabely nadále pod napětím z vašeho zdroje.
Sing


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