V notebooku budete mít Nivu a v telefonu Lumex: Arm spouští revoluci v pojmenování procesorů

Netřeba asi představovat firmu Arm, která stojí za architekturami nebo aspoň instrukční sadou procesorových jader v prakticky všech mobilních zařízeních, různé elektronice a někdy už i v noteboocích. Označení jader jako Arm Cortex skloňujeme často už dobrých 15 let. Armu se ale zřejmě omrzela a budeme se s nimi muset rozloučit. Spouští tzv. rebranding a vše dostane nová jména. A možná je v tom i víc než jenom přejmenovávání.
Revoluce umělé inteligence podle Armu je důvod, proč měnit značku, aby byla důležitost technologií firmy pro novou éru náležitě komunikována zbytku světa (volně parafrázováno). Zdá se, že to znamená konec tradičního značení jader Arm Cortex (nebo bude aspoň upozaděno a používáno v technickém kontextu). Nově se produkty ARMu mají jmenovat různě podle odvětví, kam míří.
Nová éra si žádá rebranding
Procesory či architektury pro počítače (ve smyslu PC, tedy zejména s Windows) se nově budou jmenovat Arm Niva (doufejme po proplesnivělých sýrech z nejlepšího města v ČR a ne po komunistickém vehiklu).
Zde je možná zajímavé poznamenat, že momentálně se nic, co by se mohlo jmenovat Arm Niva, v nových noteboocích neprodává, Windows pro platformu Arm totiž podporují jen procesory Qualcommu a ty přešly na vlastní architekturu jádra. Vše (i tato zpráva ostatně) ale nasvědčuje tomu, že se chystá příchod dalších hráčů na trh – MediaTeku, Nvidia a možná i dalších. Ty tedy budou pro svá jádra CPU (nebo nejen ta?) používat jméno Niva.
V nejdůležitějším trhu Armu, což jsou telefony a další mobilní zařízení, se procesory (respektive jejich jádra) budou jmenovat
Lunex Arm Lumex. Patrně je to novotvar a osobně mi to nevoní zrovna velkolepě ani „cool“, ale uvidíme, třeba s reputací tato značka také bude zrát.
I další oblastí dostanou vlastní jména – architektury pro segment IoT (pod což se asi řadí i tradiční vymezení embedded a mikrořadičů) se budou jmenovat Arm Orbis. A pro sektor automotive pak bude speciální označení – Arm Zena. Architektury pro auta jsou specifické vysokým důrazem na spolehlivost, pro což mají speciality jako SMT (které jiná jádra Armu nedostala).
Serverové procesory jsou jediný případ, kdy nové jméno naváže na staré – pro ně se totiž dál bude používat označení Arm Neoverse, kterým již firma doteď pojmenovávala speciální serverové verze jader (které se na rozdíl od všeho ostatních nejmenovaly Cortex).
Arm také zmiňuje, že neruší úplně označení Mali pro GPU. To ale nebude mezi těmito novými hlavními platformami, protože nějaké GPU Mali bude vždy součástí dané platformy nesoucí ono nadřazené jméno Niva/Lumex/Zena a tak dále.
Zatím neznáme žádná konkrétní jména nějakých produktů po tomto přejmenování, Arm je ještě neukázal (je také možné, že nový styl bude aplikován až na nové generace). Vedle hlavní značky dále bude v označení přívlastek určující výkonnostní kategorii. To bude řešeno slovy jako Ultra, Premium, Pro, Nano, Pico (tyto uvádí Arm jako příklad, mohou asi přibýt i další). Dále pak asi už bude označení generace produktu řešeno čísly, což je rozumné. Pokud obojí vyjadřují čísla, bývá to dost matoucí (viz názvy jako Snapdragon 8 Gen 3 u Qualcommu).
Jenom banální přejmenování, nebo znamení velkých změn?
Blogpost šéfa Armu Rene Haase, který tuto kosmetickou operaci oznamuje, se jmenuje „Evoluce Armu: Od IP k platformě pro éru AI“. Zde je zajímavé, že ona předchozí nyní zrušená označení platila vždy právě pro IP (Intelectual Property čili duševní vlastnictví, ale zde se tím myslí návrh technologie či jádra), který si další klienti licencovali a zahrnuli do svého čipu, jenž pak měl své vlastní jméno.
Nová jména ale mají označovat právě celou platformu (nebo i celý čip?), Arm například přímo zmiňuje, že „serverové procesory“ se nyní budou jmenovat Neoverse, což dříve bylo jméno pro IP jader takových procesorů – evidentně tedy se změnou jmen přichází také změna přístupu.
Haas zatím moc nevysvětluje, co přesně znamená, že se technologie Armu změní z IP na platformu. Mohla by za tím stát strategie, kterou firma zkouší tlačit posledních několik let, totiž přinutit výrobce mobilních a dalších čipů, aby si nelicencovali jen IP procesorových jader, ale i všechno ostatní – GPU, akcelerátory AI, propojovací logiku a další součásti, které firma souhrnně označuje jako „Compute Subsystems“ nebo CSS. Arm údajně vyloženě tlačil na firmy, aby opustily třeba vlastní návrhy jednotek NPU pro AI a aby nepoužívaly jiná GPU než Arm Mali. Vyhrocený soudní spor (místy působící až jako vydírání) proti Qualcommu, který dělá opak a má vlastní jádra CPU, GPU i dalších bloků čipu, je dobře známý.
Důvod je samozřejmě to, že by při tomto obchodním modelu Arm dostával z každého čipu větší licenční poplatky. Proto tedy důraz na celkovou platformu v novém značení – nejspíš odráží to, že Arm nechce firmám jako je třeba MediaTek nabízet jen jádro Cortex, ale sakumprásk celý design procesoru „Arm Lumex“ (a snažit se tuto značku zviditelnit u koncových uživatelů, aby zase měl silnější pozici při vyjednávání). Co je větší záhada, je jak moc k tomu bude firma klienty tlačit. Toto nové značení může teoreticky předznamenávat, že bude obtíženější licencovat si jen vybrané prvky, pokud na model „celá platforma“ nepřistoupíte.
A kdo ví, jestli Arm třeba nepokukuje po tom, že by vyřadil ze hry prostředníky jako je MediaTek nebo Qualcomm a začal vyrábět i přímo prodávat hotové procesory, na čemž by měl nesrovnatelně vyšší tržby než na licencování. Je už veřejné tajemství, že Arm takovou ambici má. V telefonech to asi jen tak nepůjde, jelikož Armu chybí portfolio komunikačních modemů a je velmi obtížné do této oblasti vstoupit. Ale pravděpodobně se k tomu schyluje na trhu serverů, kde je vstup mnohem snazší a ARM nejspíš začne prodávat ony teď už kompletní procesory Neoverse rovnou. Další na řadě by pak asi mohly být notebooky.
Zdroj: Arm