Cnews.cz  »  Hardware  »  V notebooku budete mít Nivu a v telefonu Lumex: Arm spouští revoluci v pojmenování procesorů

Byznys   Hardware   Mobilovinky

V notebooku budete mít Nivu a v telefonu Lumex: Arm spouští revoluci v pojmenování procesorů

Jan Olšan
16. 5. 2025
2 nové názory

Sdílet

Arm Limited: logo na fasádě sídla firmy Autor: Depositphotos
Arm Limited: logo na fasádě sídla firmy
Procesory a jádra od Armu mění značku. Jsou nová jména předzvěst přechodu od licencování k výrobě vlastních čipů?

Netřeba asi představovat firmu Arm, která stojí za architekturami nebo aspoň instrukční sadou procesorových jader v prakticky všech mobilních zařízeních, různé elektronice a někdy už i v noteboocích. Označení jader jako Arm Cortex skloňujeme často už dobrých 15 let. Armu se ale zřejmě omrzela a budeme se s nimi muset rozloučit. Spouští tzv. rebranding a vše dostane nová jména. A možná je v tom i víc než jenom přejmenovávání.

Revoluce umělé inteligence podle Armu je důvod, proč měnit značku, aby byla důležitost technologií firmy pro novou éru náležitě komunikována zbytku světa (volně parafrázováno). Zdá se, že to znamená konec tradičního značení jader Arm Cortex (nebo bude aspoň upozaděno a používáno v technickém kontextu). Nově se produkty ARMu mají jmenovat různě podle odvětví, kam míří.

Nová éra si žádá rebranding

Procesory či architektury pro počítače (ve smyslu PC, tedy zejména s Windows) se nově budou jmenovat Arm Niva (doufejme po proplesnivělých sýrech z nejlepšího města v ČR a ne po komunistickém vehiklu).

Zde je možná zajímavé poznamenat, že momentálně se nic, co by se mohlo jmenovat Arm Niva, v nových noteboocích neprodává, Windows pro platformu Arm totiž podporují jen procesory Qualcommu a ty přešly na vlastní architekturu jádra. Vše (i tato zpráva ostatně) ale nasvědčuje tomu, že se chystá příchod dalších hráčů na trh – MediaTeku, Nvidia a možná i dalších. Ty tedy budou pro svá jádra CPU (nebo nejen ta?) používat jméno Niva.

V nejdůležitějším trhu Armu, což jsou telefony a další mobilní zařízení, se procesory (respektive jejich jádra) budou jmenovat Lunex Arm Lumex. Patrně je to novotvar a osobně mi to nevoní zrovna velkolepě ani „cool“, ale uvidíme, třeba s reputací tato značka také bude zrát.

I další oblastí dostanou vlastní jména – architektury pro segment IoT (pod což se asi řadí i tradiční vymezení embedded a mikrořadičů) se budou jmenovat Arm Orbis. A pro sektor automotive pak bude speciální označení – Arm Zena. Architektury pro auta jsou specifické vysokým důrazem na spolehlivost, pro což mají speciality jako SMT (které jiná jádra Armu nedostala).

Serverové procesory jsou jediný případ, kdy nové jméno naváže na staré – pro ně se totiž dál bude používat označení Arm Neoverse, kterým již firma doteď pojmenovávala speciální serverové verze jader (které se na rozdíl od všeho ostatních nejmenovaly Cortex).

Arm také zmiňuje, že neruší úplně označení Mali pro GPU. To ale nebude mezi těmito novými hlavními platformami, protože nějaké GPU Mali bude vždy součástí dané platformy nesoucí ono nadřazené jméno Niva/Lumex/Zena a tak dále.

ARMu se to podařilo. Jeho „černý jestřáb“ výkonem poráží slavná procesorová jádra Applu Přečtěte si také:

ARMu se to podařilo. Jeho „černý jestřáb“ výkonem poráží slavná procesorová jádra Applu

Zatím neznáme žádná konkrétní jména nějakých produktů po tomto přejmenování, Arm je ještě neukázal (je také možné, že nový styl bude aplikován až na nové generace). Vedle hlavní značky dále bude v označení přívlastek určující výkonnostní kategorii. To bude řešeno slovy jako Ultra, Premium, Pro, Nano, Pico (tyto uvádí Arm jako příklad, mohou asi přibýt i další). Dále pak asi už bude označení generace produktu řešeno čísly, což je rozumné. Pokud obojí vyjadřují čísla, bývá to dost matoucí (viz názvy jako Snapdragon 8 Gen 3 u Qualcommu).

Jenom banální přejmenování, nebo znamení velkých změn?

Blogpost šéfa Armu Rene Haase, který tuto kosmetickou operaci oznamuje, se jmenuje „Evoluce Armu: Od IP k platformě pro éru AI“. Zde je zajímavé, že ona předchozí nyní zrušená označení platila vždy právě pro IP (Intelectual Property čili duševní vlastnictví, ale zde se tím myslí návrh technologie či jádra), který si další klienti licencovali a zahrnuli do svého čipu, jenž pak měl své vlastní jméno.

Nová jména ale mají označovat právě celou platformu (nebo i celý čip?), Arm například přímo zmiňuje, že „serverové procesory“ se nyní budou jmenovat Neoverse, což dříve bylo jméno pro IP jader takových procesorů – evidentně tedy se změnou jmen přichází také změna přístupu.

ARM procesor Google Axion

Procesor Google Axion, jedno ze serverových CPU používajících licencované IP Arm Neoverse

Autor: Google

Haas zatím moc nevysvětluje, co přesně znamená, že se technologie Armu změní z IP na platformu. Mohla by za tím stát strategie, kterou firma zkouší tlačit posledních několik let, totiž přinutit výrobce mobilních a dalších čipů, aby si nelicencovali jen IP procesorových jader, ale i všechno ostatní – GPU, akcelerátory AI, propojovací logiku a další součásti, které firma souhrnně označuje jako „Compute Subsystems“ nebo CSS. Arm údajně vyloženě tlačil na firmy, aby opustily třeba vlastní návrhy jednotek NPU pro AI a aby nepoužívaly jiná GPU než Arm Mali. Vyhrocený soudní spor (místy působící až jako vydírání) proti Qualcommu, který dělá opak a má vlastní jádra CPU, GPU i dalších bloků čipu, je dobře známý.

Střelba do vlastních řad? ARM žaluje Qualcomm, chce mu zakázat použití architektury Nuvia Přečtěte si také:

Střelba do vlastních řad? ARM žaluje Qualcomm, chce mu zakázat použití architektury Nuvia

Konec Snapdragonů a ARM notebooků? Firma ARM ruší licenci Qualcommu na architekturu procesorů Přečtěte si také:

Konec Snapdragonů a ARM notebooků? Firma ARM ruší licenci Qualcommu na architekturu procesorů

Kdo chtěl víc, nemá nic. Termonukleární žaloba ARMu ztroskotala, Qualcomm vyhrál soud Přečtěte si také:

Kdo chtěl víc, nemá nic. Termonukleární žaloba ARMu ztroskotala, Qualcomm vyhrál soud

Důvod je samozřejmě to, že by při tomto obchodním modelu Arm dostával z každého čipu větší licenční poplatky. Proto tedy důraz na celkovou platformu v novém značení – nejspíš odráží to, že Arm nechce firmám jako je třeba MediaTek nabízet jen jádro Cortex, ale sakumprásk celý design procesoru „Arm Lumex“ (a snažit se tuto značku zviditelnit u koncových uživatelů, aby zase měl silnější pozici při vyjednávání). Co je větší záhada, je jak moc k tomu bude firma klienty tlačit. Toto nové značení může teoreticky předznamenávat, že bude obtíženější licencovat si jen vybrané prvky, pokud na model „celá platforma“ nepřistoupíte.

hacking_tip

A kdo ví, jestli Arm třeba nepokukuje po tom, že by vyřadil ze hry prostředníky jako je MediaTek nebo Qualcomm a začal vyrábět i přímo prodávat hotové procesory, na čemž by měl nesrovnatelně vyšší tržby než na licencování. Je už veřejné tajemství, že Arm takovou ambici má. V telefonech to asi jen tak nepůjde, jelikož Armu chybí portfolio komunikačních modemů a je velmi obtížné do této oblasti vstoupit. Ale pravděpodobně se k tomu schyluje na trhu serverů, kde je vstup mnohem snazší a ARM nejspíš začne prodávat ony teď už kompletní procesory Neoverse rovnou. Další na řadě by pak asi mohly být notebooky.

Zdroj: Arm

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Romadur!
Choze

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI