Nvidia jede: Grafik GeForce se prodává víc, než Radeonů a všech Ryzenů s grafikou dohromady

Opět je tu čerstvá statistika tržních podílů výrobců grafických karet či GPU na trhu, kterou zpracovává analytická firma Jon Peddie Research. Tentokrát jde o údaje za říjen až prosinec, takže ukazují stav trhu ke konci roku 2023.

Poslední kvartál je obvykle obdobím zvýšených vánočních prodejů. Firma Jon Peddie Research píše, že dle jejích analýz se meziročně zvedly prodeje GPU o 20 % a CPU o 24 % (tj. v porovnání s Q4 roku 2022, kdy byly prodeje PC velmi slabé). Přímo proti předchozímu třetímu kvartálu už byly rozdíly menší, ale prodeje počítačů údajně stále mezikvartálně stouply o 9 %. Prodeje samostatných grafických karet pro desktopová PC šly nahoru také, ale mezikvartálně jen o 6,8 %.

Zdá se tedy, že významný faktor pro Q4 2023 byly hlavně celkově zvýšené prodeje počítačů, které jsou počítané dle počtu prodaných CPU (v každém počítači je typicky jen jedno), ale prodeje grafických karet jako takových šly nahoru méně. Stoupl tedy podíl počítačů obsahujících jen integrovanou grafiku.





Toto by asi mělo vysvětlovat, proč tržní podíly vypadají, jak vypadají. Jon Peddie Research zatím zveřejnila jen údaje pro tržní podíly všech GPU, v nichž jsou dohromady samostatné grafické karty a integrovaná GPU v procesorech, byť ta ne vždy slouží k hraní a většinou tedy nemají stejnou úlohu.

Intel bere, Nvidia a hlavě AMD ztrácí

V tomto počítání se projevilo, že relativně víc prodávaly PC bez samostatné grafiky, protože Intel si zvětšil svůj podíl z 64 % na 67 %, určitě hlavně skrze integrovaná GPU a ne samostatné grafiky Arc. Je to nicméně míň než před rokem (Q4 2022: 71 %). Toto bylo na úkor jak Nvidie, která klesla z 19 % na 18 %, tak také na úkor AMD. To mělo v třetím kvartálu 17 %, ale nyní mu vychází již jenom 15 %.

Tržní podíly výrobců GPU v Q4 2023 Autor: Jon Peddie Research

Jon Peddie Research bohužel neuvádí čísla s větší přesností, což je problém hlavně u údajů pro AMD a Nvidii. Sděluje ale, o kolik se změnily samotné počty prodaných GPU (ať už samostatných, nebo prodaných prostřednictvím CPU s integrovanou grafikou). Tato čísla odhalují, že Intelu se prodeje GPU a CPU s iGPU zlepšily mezikvartálně o 10,5 %. Nvidii se prodeje jejích samostatných GPU zhoršily o 1,5 %. AMD ztratilo ale víc, jeho prodeje (GPU a CPU s iGPU či APU, jak takovým firma říká) šly mezikvartálně dolů o 2,9 %. Implikovalo by to, že firma ztratila tržní podíl v procesorech (alespoň těch grafikou) proti Intelu i nějaké pozici na trhu samostatných GPU.

Nvidia pořád prodá víc GeForce, než kolik dají dohromady Radeony a všechny procesory AMD s integrovanou grafikou

Je pozoruhodné, že tato čísla (a už je tomu tak po delší dobu) dávají Nvidii větší podíl v této kombinované statistice, než AMD. Mělo by to znamenat, že jen samostatných GPU pro desktopové karty a notebooky Nvidia každé čtvrtletí prodá víc, než AMD samostatných GPU Radeon i svých procesorů Ryzen s integrovanou grafikou. Je sice pravda, že poměrně velký díl procesorů od AMD nemá GPU (většina desktopových modelů pro socket AM4 ho nemá), ale znamená to, že ani všechny prodeje procesorů Ryzen v noteboocích, kde iGPU je vždy, nestačí na to, aby vyvážily dominantní postavení Nvidie v samostatných GPU. Pokud teda tato čísla nejsou chybná, samozřejmě.

Zdroj: Jon Peddie Research