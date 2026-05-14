Václav Moravec se vrací s novým pořadem. Nad jeho plány ale visí konkurenční doložka České televize

Dominik Dobrozenský
Dnes
Autor: Facebook Václava Moravce (úprava ZonerAI)
Václav Moravec chystá nový pořad, přestože jeho konkurenční doložka vůči Česká televize stále platí. Kolem návratu známého moderátora do médií tak znovu roste napětí i otázky.

Bývalý moderátor České televize a nejsledovanějšího politického pořadu v Česku Václav Moravec chystá podle informací z médií spuštění nového pořadu. Stále mu však z jeho smlouvy platí podle zástupců vedení televize konkurenční doložka s Českou televizí.

Téma otevřel radní Ivan Tesař, který se zajímal o to, jak Moravcovy plány souvisejí s jeho závazky vůči televizi. Zástupci vedení ČT uvedli, že s moderátorem neuzavřeli žádnou dohodu o zrušení konkurenční doložky a informace o novém projektu mají pouze z médií.

„Vůbec nemáme představu o nějakém pořadu ani o formátu, ani o tom, kdy, jak, co,“ uvedl podle serveru Lupa.cz vedoucí kanceláře generálního ředitele Jiří Hrabovský na zasedání.

Moravec posílá peníze nazpět

Diskutovalo se také o finanční stránce celé záležitosti. Podle mediálních zpráv má Václav Moravec posílat peníze vyplacené na základě konkurenční doložky zpět na účet České televize. Vedení televize to však odmítlo detailně komentovat s tím, že jde o soukromou záležitost mezi bývalým zaměstnancem a institucí. Potvrdilo pouze, že mezi oběma stranami stále probíhá komunikace.

Pracovní poměr Václava Moravce v České televizi skončil dohodou 10. března, od kdy běží půlroční konkurenční doložka. Ta omezuje jeho působení v jiných mediích. Moravec následně založil společnost Moravec Media, registroval si domény Moravec.cz a MoravecMedia.cz. Rovněž požádal o zapsání ochranných známek Moravec VM a VM.

10. května na síti X oznámil spuštění nového, zatím blíže nespecifikovaného projektu. Server Mediář upozornil, že na pražském Výstavišti proběhne natáčení Moravcova pořadu s názvem Generace.

zdroj: Lupa.cz, Mediář

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

Konkurenční doložka by z logiky věci dávala smysl, pokud by přešel např. do TV NOVA. Ale pokud spustí svůj podcast a bude sám sobě zaměstnavatelem, tak je min. směšné tento pořad považovat za konkurenci vůči původnímu zaměstnavateli. Nic podobného se nestalo ani s DVTV, Norou ... atpod.
