Daniel Vávra: AI ve vývoji her je nevyhnutelná, Warhorse ji použilo i při tvorbě KCD 2

„O využití AI ve hrách můžete vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale je to jediné, co s tím můžete dělat.“ Nějak takto by se o generativní umělé inteligenci vyjádřil Jára Cimrman a přidal se k němu i Daniel Vávra, kreativní ředitel Warhorse Studia. Ten svým příspěvkem zareagoval na plamennou diskusi na sociálních sítích, kterou rozpoutal rozhovor tvůrce Baldur’s Gate. V něm Swen Vincke zmínil, že pro vývoj dalšího titulu využívá studio umělou inteligenci.
Nevyhnutelný vývoj
Vávra se ve svém příspěvku studia Larian zastal a použití AI při tvorbě her obhajuje jako nevyhnutelný vývoj. Mnozí fanoušci her namítají, že využívání umělé inteligence natrénované na práci ostatních tvůrců a umělců je krádež. A to i přesto, že Vincke odmítl, že by se v novém titulu Divinity generovaný obsah umělou inteligencí objevil – prozatím jej designéři používají k návrhu prvotních konceptů či generování zástupných textů, které budou následně nahrazeny podle scénáře.
Vávra tento přístup schvaluje a připustil, že i v případě Kingdom Come: Deliverance 2 byla AI zapojena, byť jen pro upscaling videí a textu z původní hry. Je ale podle něj jasné, že AI dřív nebo později zasáhne i do finální podoby her.
Již nyní by mohla sloužit pro generování méně důležitých dialogů. Podle Vávry strávil Tom McKay, který ztvárnil hlavního hrdinu Jindru v nahrávacím studiu 500 hodin. Z velké části přitom nešlo o dějově důležité dialogy do cutscén, ale o krátké drobné hlášky. Stejně tak o dabing mnoha vedlejších NPC by se AI mohla postarat – Vávra zmiňuje, že pro objednání klobásy v hospodě nebo ptaní se na cestu k hradu není potřeba oscarový výkon.
Podobně rozvedl myšlenku, že díky AI by v RPG i dalších hrách mohlo být možné vést dialogy se všemi postavami o čemkoliv. Již nyní existují nástroje s AI modely, které podle zadaných osobnostních vlastností generují smysluplné rozhovory s herními postavami.
Vávra v umělé inteligenci vidí příležitost pro zrychlený vývoj her, jehož doba se u velkých AAA her natahuje klidně na 7 let. Stejně tak by se mohly vrátit zapomenuté žánry, na které si dnes velká studia netroufají. Vytvořit hru prý bude stejně snadné jako napsat knihu. Byť bude vznikat velké množství balastu, vzniknou i dobré hry. Vávra rovněž věští zánik velkých vydavatelů, stejně jako Hollywoodu v dnešní tradiční podobě. Tvůrci prý nebudou potřebovat jeho peníze a zázemí. A nakonec dodává: „Nebo nás Skynet zničí dřív, než k tomu všemu dojde.“
