Ve Windows půjdou hrát staré hry pro Xbox, Microsoft chystá emulaci. A hry na discích půjde přidat do digitálního účtu

Firma Sony před nedávnem oznámila, že připravuje postupný konec vydávání her na optických médiích a přechod na čistě digitální distribuci. To není jen formalita, protože hry na discích zároveň šlo přenést na nového majitele, což tímto skončí. Microsoft zatím podobný krok neoznámil, ale hry na médiích pro Xbox také čekají změny. A spolu s nimi by se mohlo na nové konzole a patrně i PC dostat hodně her ze starších generací konzolí.
Positron: Hry pro Xbox na discích půjde převést na digitální účet
Krátce po oznámení konce disků u Sony (což se plánuje na rok 2028) se objevily zprávy o tom, že patrně v rámci příprav na možný přechod na čistě digitální distribuci her na konzolích Xbox – což jednou asi nevyhnutelně přijde, ať už v příští generaci, nebo později – chystá Microsoft možnost, jak si již vlastněné hry na optických médiích „digitalizovat“.
Tato funkce má pracovní označení Positron a měla by spočívat v tom, že optický disk, který aktuálně máte, poslouží jako důkaz vlastnictví a jeho majitel si bude danou hru moci přidat na svůj digitální účet konzole Xbox nebo aplikace Xbox na PC. Což bude mít tu výhodu, že už nebude třeba pro hraní vkládat médium do mechaniky (a potenciálně ho opotřebovávat), hra bude plně nainstalovaná na úložišti konzole.
Podle prvních zpráv bude funkce Positron fungovat s disky pro novější konzole – generaci Xbox One a nynější konzole Xbox Series S a X. Asi není úplně vyloučeno, že by jednou mohlo jít digitalizovat i starší tituly pro Xbox 360 a Xbox první generace, otázka je, zda se to Microsoft pokusí implementovat. Problém asi je, že to už nepůjde udělat na původních konzolích a na PC je riziko různého podvádění (takže je asi nejisté, že Positron někdy bude i pro PC). Teoretická možnost je, že by Microsoft zprovoznil rozpoznávání disků pro starší konzole na nových konzolích.
Tato forma digitalizování licencí by snad nemusela zrušit přenositelný status licencí her distribuovaných na discích. Licence na hru by mohla být pořád vázaná na disk a v případě jeho prodeje by si mohl licenci aktivovat nový majitel, což by ji původnímu z účtu odebralo). Uvidíme ale, zda se to potvrdí i u finální verze této funkce, až ji Microsoft plně zpřístupní.
Na internet se teď dostal uniklý dokument Microsoftu ukazující roadmapu plánovaných novinek pro Xbox, podle které by tato možnost digitalizace disků měla být veřejně spuštěná už tento měsíc (tedy během srpna), poté, co ji během července mohli testovat uživatelé přihlášení do programu Xbox Insider. Toto by se mělo týkat majitelů konzolí Xbox One (včetně verzí S a X) a Xbox Series S a Xbox Series X. Zda půjde někdy „oskenovat“ a přidat na účet hry pro Xbox přímo v osobním počítači přes aplikaci Xbox pro Windows, teprve uvidíme. Zmínky o této funkci v ní byly dříve nalezeny a bylo by to užitečné pro ty, kdo nemají konzoli s mechanikou, ale je zde onen problém, že by asi bylo obtížnější zabránit legalizaci nelegitimních kopií a jiného podvádění.
Hraní her pro původní Xbox a Xbox 360 ve Windows
Vedle této novinky se ale chystá další věc. Microsoft připravuje možnost hrát hry pro starší konzole na osobních počítačích (s Windows) pomocí emulační vrstvy přidávající kompatibilitu. Ta bude umožňovat jednak běh her pro originální Xbox (který měl x86 procesor Intel, takže by emulace neměla být těžká), ale v budoucnu bude fungovat také emulace her pro Xbox 360, který běžel na procesoru s architekturou PowerPC. To by mělo probíhat ve spolupráci s funkcí Xbox Play Anywhere, která již dnes synchronizuje digitální licence napříč platformami a umožňuje hraní těch her, které mají PC port. Nově by ale měly fungovat i ty, které ho nedostaly.
Uniklá roadmapa uvádí, že hry pro originální konzoli Xbox by měly být zpřístupněné pro hraní na osobních počítačích (Windows) od října 2026, kdy tato funkce bude veřejně uvedena. Nové licence bude možné pořídit přes digitální obchod Xbox, ale přístup k těmto hrám bude i přes předplatné Game Pass. Pro ty, kdo si ho beztak už platí, tak odpadnou starosti, jak se domoci uznání původně koupených her.
Možnost oficiální emulace původního Xboxu na PC se zdá se už objevila u prvních her: Microsoft takto zpřístupnil hry Blinx: The Time Sweeper, Conker’s Live & Reloaded, Fusion Frenzy a Crimson Skies: High Road to Revenge.
U her pro Xbox 360 to ještě není úplně jasné. Microsoft podle uniklé roadmapy plánuje jejich zpřístupnění pomocí emulace přidávající zpětnou kompatibilitu v roce 2027 nebo 2028. je u toho uvedeno, že to bude pro „novou generaci“ zařízení Xbox, což může být nová generace konzolí, která ale má být blízká PC nebo dokonce plně kompatibilní, takže je možné, že emulace bude i součástí aplikace Xbox, kterou si bude moci do Windows nainstalovat kdokoli. Emulace individuálních titulů má být zprovozňována postupně (mezi roky 2027 a 2028), asi tedy nebudou dostupné úplně všechny hned na startu.
Ideální pro uživatele, kteří staré konzole měli, ale už jim třeba přestaly fungovat, by bylo, pokud by součástí této kompatibility eventuálně bylo i ověření her na fyzických nosičích pro staré konzole. Je ale možné, že to Microsoft nebude chtít dovolit, pokud nebude nějak zajištěno, aby nešly „aktivovat“ pirátské vypálené kopie.