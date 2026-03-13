Vědci z MIT vytiskli funkční elektromotor na 3D tiskárně. Stál pár korun a byl hotový za tři hodiny

Výzkumníkům z MIT se podařil skutečně pozoruhodný experiment. Na speciálně upravené 3D tiskárně dokázali během tří hodin vytisknout funkční lineární elektromotor, přičemž materiál na jeho výrobu vyšel zhruba na 12 korun.
Tisk kovu, magnetu i plastu zároveň
Klíček k úspěchu byla modifikace 3D tiskárny tak, aby byla schopna multimateriálové extruze. A to doslova. Čtveřice samostatných tiskových hlav dokáže pracovat s různými materiály jako vodivý stříbrný inkoust pro přenos elektrického proudu, magnetickými polymerovými směsmi vytvářející magnetické pole a izolačním plastem, který tvoří konstrukci a ochranný obal motoru.
Nejtěžší částí bylo sladit samotný proces tisku. Každý materiál totiž vyžaduje jiné podmínky – plast se tiskne při vysokých teplotách, zatímco vodivé kousky jsou na teplo velmi citlivé. Po dokončení byl výtisk magnetizován a výsledkem je plně funkční lineární motor, jehož výroba trvá asi tři hodiny a materiál stojí přibližně 50 centů.
Přestože je motor funkční (Lineární aktuátor dosáhl maximálního posunu 318 μm při své rezonanční frekvenci 41,6 Hz.), zatím jde spíše o experimentální demonstraci technologie. Ukazuje však zajímavý směr do budoucna, například pro robotiku, logistiku nebo vesmírné mise, kde by možnost tisknout funkční díly přímo na místě výrazně zjednodušila údržbu a omezila potřebu skladovat velké množství náhradních dílů.