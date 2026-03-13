Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Vědci z MIT vytiskli funkční elektromotor na 3D tiskárně. Stál pár korun a byl hotový za tři hodiny

Vědci z MIT vytiskli funkční elektromotor na 3D tiskárně. Stál pár korun a byl hotový za tři hodiny

Dominik Dobrozenský
Dnes
Vědci z MIT vytiskli na 3D tiskárně funkční elektromotor (ilustrační obrázek)
3D tisk lineárního motoru
Trojrozměrné solenoidy s vrstveným povrchem na bázi stříbrného inkoustu, monoliticky vytištěné 3D tiskem.
Permanentní nylonové magnety vyrobené 3D tiskem.
Speciálně upravená 3D tiskárna vytvořila během pár hodin funkční lineární elektromotor, jehož náklady na materiál činily pouhých 12 korun.

Výzkumníkům z MIT se podařil skutečně pozoruhodný experiment. Na speciálně upravené 3D tiskárně dokázali během tří hodin vytisknout funkční lineární elektromotor, přičemž materiál na jeho výrobu vyšel zhruba na 12 korun.

Tisk kovu, magnetu i plastu zároveň

Klíček k úspěchu byla modifikace 3D tiskárny tak, aby byla schopna multimateriálové extruze. A to doslova. Čtveřice samostatných tiskových hlav dokáže pracovat s různými materiály jako vodivý stříbrný inkoust pro přenos elektrického proudu, magnetickými polymerovými směsmi vytvářející magnetické pole a izolačním plastem, který tvoří konstrukci a ochranný obal motoru.

3D tisk lineárního motoru

Sestava nástrojů v konečné konfiguraci navrhovaného multimodálního, multimateriálového extruzního systému.

Autor: MIT (Virtual and Physical Prototyping)

Nejtěžší částí bylo sladit samotný proces tisku. Každý materiál totiž vyžaduje jiné podmínky – plast se tiskne při vysokých teplotách, zatímco vodivé kousky jsou na teplo velmi citlivé. Po dokončení byl výtisk magnetizován a výsledkem je plně funkční lineární motor, jehož výroba trvá asi tři hodiny a materiál stojí přibližně 50 centů.

školení AI

Přestože je motor funkční (Lineární aktuátor dosáhl maximálního posunu 318 μm při své rezonanční frekvenci 41,6 Hz.), zatím jde spíše o experimentální demonstraci technologie. Ukazuje však zajímavý směr do budoucna, například pro robotiku, logistiku nebo vesmírné mise, kde by možnost tisknout funkční díly přímo na místě výrazně zjednodušila údržbu a omezila potřebu skladovat velké množství náhradních dílů.

Vídenští vědci vytvořili QR kód menší než bakterie. Na papír A4 by se díky němu vešly až 2 TB dat Přečtěte si také:

Vídenští vědci vytvořili QR kód menší než bakterie. Na papír A4 by se díky němu vešly až 2 TB dat

zdroj: Virtual and Psychical Prototyping

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

