Microsoft na konferenci Ignite v San Franciscu potvrdil, že chce ve Windows 11 nahradit ovladače výrobců hardwaru vlastními, ideálně všude tam, kde to půjde. Jde o univerzální ovladače, které Microsoft sám udržuje a které jsou součástí systému a označují se jako třídní ovladače. Pokud k počítači připojíte tiskárnu nebo webkameru bez dostupných ovladačů výrobce, využijí se právě tyto generické ovladače. Na ty by se chtěl Microsoft spoléhat ve větší míře. Důvodem je větší kontrola nad potenciálně nebezpečnou komponentou, která může vést k pádům systému.
Bez ovladačů výrobce
Nejdál je Microsoft u tiskáren, u kterých od poloviny ledna přes Windows Update nedistribuuje nové ovladače od výrobců. Od července navíc Windows dávají přednost vlastnímu ovladači IPP, který zvládá tiskárny s certifikací Mopria připojené přes USB i po síti. U zvuku je k dispozici třídní ovladač SDCA pro sběrnici SoundWire, který bude přímo součástí Windows. Nový je také ovladač sběrnice I3C a aktualizovaný ovladač pro ethernetové adaptéry připojené přes USB. Pro vestavěné kamery notebooků a tabletů Microsoft chystá třídní ovladač MIPI.
Cílem této změny je méně cizího kódu v jádru, díky čemuž Microsoft slibuje méně pádů a eliminaci dalšího potenciálně zranitelného místa pro útočníky. Část ovladačů se zároveň přesune do uživatelského režimu, kde jejich případná chyba neshodí celý systém. Podle Windows Latest se příští rok této změny dočkají i ovladače Wi-Fi.
Ovladače od výrobců samozřejmě kompletně nezmizí, pro některé funkce stále budou vyžadovány. Stejně tak se to žádným způsobem nedotkne konfiguračních aplikací. Funkce specifické pro konkrétní zařízení, například ovládání podsvícení u periferií, budou dál vyžadovat software výrobce. Vývojáři si navíc budou moci vybrat, zda třídní ovladač použijí. Výhodné to bude pro výrobce bez vlastního vývoje nebo pro hardware, který již není podporován.
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Zdroj: Windows Latest