Velký obchodní řetězec zvažuje odchod z Česka. Jen u nás provozuje 186 prodejen

Tesco čeká možná největší změna za desítky let. Britský maloobchodní gigant by totiž podle deníku Financial Times mohl prodat svá aktiva ve střední Evropě, což by se dotklo jak Česka a Slovenska, ale také Maďarska. Ve hře je prodej nebo i změna vlastníka.
Důvod? Slabší výsledky, než se předpokládalo
Tesco v Česku provozuje přibližně 186 prodejen a patří mezi pět největších obchodních řetězců u nás. Případný prodej by zahrnoval více než 560 prodejen ve střední Evropě a přibližně 22 tisíc zaměstnanců. Z toho více než 10 tisíc pracuje právě v České republice.
Podle dostupných informací jedná firma s finančními poradci o možnostech prodeje celé středoevropské divize. Důvodem je hlavně snaha se více zaměřit na domácí britský trh, kde Tesco čelí tvrdé konkurenci a investuje do snižování cen. Střední Evropa sice generuje miliardové tržby, na celkovém zisku skupiny se ale jedná jen o malá procenta.
Samotné Tesco zatím žádný prodej podle serveru Novinky.cz nepotvrdilo. Pokud by k němu přeci jen došlo, zákazníci by ji pravděpodobně nepocítili ze dne na den. Obchody by s velkou pravděpodobností fungovaly dál bez větších změn, případně pod stejnou nebo upravenou značkou.
zdroj: Financial Times, Novinky.cz