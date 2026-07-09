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Byznys

Velký obchodní řetězec zvažuje odchod z Česka. Jen u nás provozuje 186 prodejen

Dominik Dobrozenský
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Tesco v Česku a na Slovensku zvažuje odchod Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Tesco v Česku a na Slovensku zvažuje odchod
Přestože ve střední Evropě vydělává miliardy, byznys pro Tesco zde stále není tak výnosný, jak by si představovalo. Proto nyní uvažuje o ukončení působení.
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Tesco čeká možná největší změna za desítky let. Britský maloobchodní gigant by totiž podle deníku Financial Times mohl prodat svá aktiva ve střední Evropě, což by se dotklo jak Česka a Slovenska, ale také Maďarska. Ve hře je prodej nebo i změna vlastníka.

Důvod? Slabší výsledky, než se předpokládalo

Tesco v Česku provozuje přibližně 186 prodejen a patří mezi pět největších obchodních řetězců u nás. Případný prodej by zahrnoval více než 560 prodejen ve střední Evropě a přibližně 22 tisíc zaměstnanců. Z toho více než 10 tisíc pracuje právě v České republice.

Podle dostupných informací jedná firma s finančními poradci o možnostech prodeje celé středoevropské divize. Důvodem je hlavně snaha se více zaměřit na domácí britský trh, kde Tesco čelí tvrdé konkurenci a investuje do snižování cen. Střední Evropa sice generuje miliardové tržby, na celkovém zisku skupiny se ale jedná jen o malá procenta.

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Samotné Tesco zatím žádný prodej podle serveru Novinky.cz nepotvrdilo. Pokud by k němu přeci jen došlo, zákazníci by ji pravděpodobně nepocítili ze dne na den. Obchody by s velkou pravděpodobností fungovaly dál bez větších změn, případně pod stejnou nebo upravenou značkou.

zdroj: Financial Times, Novinky.cz

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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