Více peněz menším hudebníkům, požaduje Evropská unie po streamovacích platformách

Evropský parlament ve středu 17. ledna letošního roku požadoval zavedení nového předpisu ve prospěch umělců na streamovacích hudebních platformách typu Spotify, Apple Music nebo YouTube Music. Nový návrh má způsobit spravedlivější honoráře umělců na těchto platformách a zároveň zajistit větší transparentnost toho, jak pracují algoritmy generující návrhy, kterého umělce má platforma aktuálně propagovat.

V současnosti jsou sazby licenčních poplatků nastaveny tak, aby umělci přijali menší provizní odměnu výměnou za viditelnost na streamovacích platformách. Poslanci Evropského parlamentu si chtějí zavedením nových právních rámců na tento problém blíže posvítit a zavést nový předpis ve prospěch umělců.

Podle poslanců v Evropském parlamentu je současný způsob rozdělování honorářů nespravedlivý a aktuálně nastavené algoritmy upřednostňují velká vydavatelství a umělce, což stěžuje přístup a zviditelnění méně známým umělcům a žánrům. Podle dat z roku 2022 si průměrný český hudebník vydělá okolo 54 tisíc Kč za jeden milion přehrání své skladby na Spotify.

Poslanec evropského parlamentu Ibán Garcia del Blanco (Španělská socialistická dělnická strana) řekl: „Kulturní rozmanitost a zajištění toho, aby autoři byli oceněni a spravedlivě placeni, bylo vždy naší prioritou. To je důvod, proč požadujeme pravidla, která zajistí transparentnost algoritmů a doporučovacích nástrojů používaných službami streamování hudby, stejně jako jejich používání nástrojů umělé inteligence, a do centra pozornosti budou klást evropské autory.“

Europoslanci požadují také větší transparentnost v případě umělé inteligence. Hudební streamovací platformy by se měly zavázat k tomu, že veškerý obsah vytvořený s pomocí umělé inteligence by měl být viditelně označen. Zároveň by streamovací platformy měly zakročit proti deepfake, tedy proti hudbě či hlasu, které využívají identitu někoho jiného bez jeho souhlasu.