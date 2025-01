Vícebarevný 3D tisk pod 500 dolarů? Creality představilo Hi Combo s podporou až 16 barev najednou

Kam se v oblasti komerčního 3D tisku posouvat dál? Tuto otázku si položil jeden z největších výrobců 3D tiskáren Creality, který na letošním CESu 2025 představil nový model Hi Combo. Tato novinka zvládne tisknout až 16 barvami najednou, nabízí plně automatickou kalibraci, robustní kovové tělo, a hlavně lákavou cenovku pod 500 dolarů.

Levnější Bambu Lab A1 s řadou žádoucích vylepšení

Takto by se dala nazval nová Creality Hi Combo, jejíž podobu si mohou návštěvníci poprvé prohlédnout na letošním CESu 2025, a nutno podotknout, že se na první pohled jedná o skutečně povedený kousek. Tiskárna nabídne celokovové tělo, extruder s přímým pohonem a kovovými převody, dotykový 3,2" displej, Wi-Fi konektivitu pro bezdrátový tisk, plně automatickou kalibraci první vrstvy a extruderu, rychlost tisku až 500 mm/s.

Pokud vám Hi Combo v mnohém připomíná populární Bambu Lab A1, nejste jediní. Tiskárna má vesměs stejné rozložení prvků, a dokonce i nástroj pro „odbobkování“ je téměř totožný a na stejném místě. Přesto však Hi Combi nabízí několik zajímavých vylepšení. Tím prvním je větší tisková plocha 260 × 260 × 300 mm (Bambu Lab A1 nabízí plochu 256 × 256 × 256 mm), a hlavně podpora až 16barevného tisku, což je oproti 4 barvám v případě Bambu Lab A1 poměrně výrazný rozdíl.

Bedslinger za dobrou cenu

Creality CFS není žádnou novinkou a doposud se prodával jako příslušenství ke CoreXY Creality K2 Plus. Nyní však bude CFS jednotka dostupná přímo v balení společně s tiskárnou za zajímavou cenu 469 dolarů. Tiskárna bude k dostání i bez CFS jednotky za 299 dolarů.

Pokud by vám tisk 4 barev najednou nestačil, bude možné si další jednotky dokoupit a připojit k tiskárně najednou až 4 jednotky, jako to nyní umožňují například Bambu Lab P1P/P1S/X1C s jejich AMS řešením. Creality si dlouhodobě drží pověst výrobce s nízkými a konkurenceschopnými cenami. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se Hi Combo dokáže prosadit na trhu a vnese vícebarevný 3D tisk více do světa běžných „domácích“ tiskařů.

