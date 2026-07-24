Víte, co znamenají symboly a piktogramy na elektronice? Některé jsou zcela očividné, jiné vás překvapí

Napadlo vás někdy při uchopení nového telefonu, nabíječky nebo třeba televize, co vlastně všechny symboly a piktogramy na obalech znamenají? Možná vás překvapí, kolik užitečných informací se z nich dá vyčíst.
Nejde totiž jen o obyčejná loga, nýbrž o certifikace, které často potvrzují, že výrobek skutečně splňuje konkrétní bezpečnostní technické normy.
Co znamenají jednotlivé symboly?
Jakékoliv symboly, loga či piktogramy mají přesně svůj účel. Uživatelům například prozrazují to, jaké normy výrobek splňuje, pro jaký trh je určený nebo jak s ním správně naložit po skončení jeho životnosti.
Pokud elektroniku kupujete od ověřených e-shopů či kamenných prodejen, její bezpečnost a potřebné certifikace většinou berete jako samozřejmost. Jiná situace může nastat v případě levné elektroniky z Číny, kde už situace nemusí být tak jednoznačná a jejich spolehlivost tak nelze zaručit.
Pojďme se nyní podívat na nejznámější a nejčastěji používané piktogramy:
1. CE (conformité européenne)
Zkratka CE pochází z francouzského conformité européenne, tedy evropské prohlášení o shodě. Označení potvrzuje, že výrobek splňuje příslušné požadavky Evropské unie a může být uveden na trh. CE platí i pro Norsko a Island.
Pozor si však dejte na velmi podobné označení, které najdete často u čínských výrobků. Jejich CE totiž nemá s prohlášením o shodě nic společného a je pouze zkratkou pro „China Export“ nebo „Chinese Export“. Jejich rozdíl můžete vidět na obrázku níže.
2. Přeškrtnutá popelnice (WEEE)
Symbol přeškrtnuté popelnice upozorňuje, že výrobek patří mezi elektrická a elektronická zařízení a po skončení životností nesmí skončit v běžném směsném odpadu. Místo toho by měl být odevzdán na sběrném dvoře nebo do příslušného kontejneru na elektroodpad.
Pokud se pod symbolem nachází vodorovná čára, zpravidla označuje, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005. Jde o označení vycházející z normy EN 50419.
3. RoHS
Označení RoHS (někdy RoHS compliant) pochází z anglického Restriction of Hazardous Substances (omezení nebezpečných látek). Říká, že výrobek splňuje stanovené limity pro množství vybraných nebezpečných látek.
Patří mezi ně například olovo, rtuť, šestimocný chrom, některé látky používané jako zpomalovače hoření nebo vybrané ftaláty.
4. Energetický štítek A až G
Energetický štítek slouží především k rychlému porovnání energetické spotřebě a účinnosti spotřebičů. Výrobky jsou podle současného systému zařazeny do tříd od A (nejúspornější) až po G (nejméně úsporné). Mimo to můžete na štítku najít i další důležité údaje, jako je hlučnost či spotřeba vody.
Podrobnosti o daném produktu sdružuje tzv. EPREL, tedy Evropský rejstřík výrobků pro označování energetickými štítky. Na oficiálním webu stačí do pole zadat číslo na štítku a ihned se dozvíte podrobnější informace o výrobku.
5. FCC
Zkratka FCC (z anglického Federal Communications Commission) potvrzuje, že elektronické zařízení splňuje příslušné americké požadavky týkající se například elektromagnetického rušení a rádiového vyzařování. Zjednodušeně řečeno jde o určitou obdobu evropského označení CE, byť obě certifikace nejsou vzájemně totožné.
6. UKCA
Označení UKCA (z anglického UK Conformity Assessed) se používá pro výrobky určené na britský trh. Potvrzuje, že daný produkt splňuje příslušné britské požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a další oblasti. Značka vznikla po brexitu a měla na britském trhu postupně nahradit evropské označení CE.
Na krabičkách ji můžeme najít proto, jelikož řada výrobců jednoduše tiskne jeden obal pro mnoho trhů, včetně našeho i britského.
7. Dva čtverce v sobě
Symbol tvořený dvěma čtverci, z nichž jeden je umístěný uvnitř druhého, označuje zařízení s třídou ochrany II. Výrobek je v takovém případě chráněn před úrazem elektrickým proudem dvojitou nebo zesílenou izolací. Díky tomu není nutné jeho připojení k ochrannému vodiči a vystačí si s klasickou dvoukolíkovou zástrčkou.