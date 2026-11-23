Česká Black Friday mánie stále nekončí a vodu do mlýna přidal i Vodafone, který mimo přišel se zajímavou nabídkou pro lidi hledající neomezený tarif. BezLImitu M s běžnou cenou 799 korun teď zlevnil po určitý čas na 472 korun měsíčně. Zvýhodněná cena zůstane zákazníkům po celou dobu využívání tarifu, takže nejde jen o krátkodobou slevu.
Neomezená data s rychlostí 8 Mb/s
Tarif zahrnuje neomezené volání, SMS i mobilní data. Rychlost připojení je nastavena na 8 Mb/s, což vodafone označuje za dostačující pro běžné každodenní činnosti, například prohlížení webu nebo scrollování sociálními sítěmi. Při pořízení navíc dostanete tři měsíce Disney+ na účet operátora.
Cenu tarifu je možné dále snížit kombinací více tarifů v rámci GIGA Kombo. Při pořízení dvou tarifů se uplatní 10% sleva a každý tak vyjde na přibližně 425 korun měsíčně. U tří tarifů činí sleva 15 % a celková měsíční cena je 1 204 korun, tedy 401 korun za každé jedno číslo.
Tarif lze kombinovat s dalšími službami, například pevným internetem, datovou SIM kartou nebo Vodafone TV. Akce trvá do 30. listopadu, pokud tedy budete o této nabídce uvažovat, je lepší si s pořízením nového tarifu pospíšit.
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zdroj: Vodafone