Vstup Nvidie na trh procesorů pro PC se komplikuje. Problém je s čipem, Windows i samotným trhem

Už nějakou dobu je veřejným tajemstvím, že Nvidia chystá vstup na trh procesorů – podobně jako Qualcomm má uvést Arm procesory pro počítače a notebooky s Windows. Očekávalo se, že procesory, které mají nést označení N1X a N1, budou odhalené v květnu na Computexu, což se ale nestalo. Aktuální informace říkají, že Nvidia má s jejich přípravou problémy v několika oblastech a uvidíme je až v roce 2026.

Tři okruhy problémů

V červnu jsme psali, že N1 a N1X sice nabraly nějaké zpoždění, ale mohly by stále vyjít ještě letos, údajně v noteboocích Dell Alienware. Podle zprávy DigiTimes však Nvidia mezitím odložila plány na vydání a ty teď už počítají s uvedením až v příštím roce, byť to stále má být v jeho první čtvrtině. Šlo by tedy o zhruba půlroční zpoždění, dříve prý bylo datum vydání plánováno už na letošní léto (Q3 2025). Důvod není údajně jenom jeden.

Prvním faktorem jsou údajně pokračující problémy se samotným hardwarem, které si vyžádaly revize opravující chyby v křemíku. Tzv. respiny přitom opožďují vydání produktu, protože dokončení všech kroků výroby čipu na moderním procesu trvá mnoho týdnů, takže jen ověření toho, že opravy fungují, trvá měsíce. O problémech Nvidie psal web SemiAccurate, podle kterých se Nvidii podařilo některé hardwarové problémy obejít (patrně pomocí úprav firmwaru a ovladačů) bez potřeby revidovat čip, ale minimálně jedna revize byla nebo je nakonec stejně potřeba kvůli dalším problémům, které byly objevené.





Porodní bolesti první generace hardwaru (Nvidia sice už dříve vyráběla embedded procesory pro auta nebo SoC pro konzole Nintendo, ale procesor pro PC je pro ni novinka) nejsou ale údajně jediná věc, která vstup Nvidie na trh osobních počítačů zdržují. Podle insiderů čeká na novější verzi operačního systému Windows od Microsoftu, nebo specifické nové funkce a zlepšení podpory Arm procesorů ve Windows, které firma plánuje. Tyto novinky údajně samy mají zpoždění.

Obavy z přijetí Arm Windows

Ovšem ani tento faktor nefunguje izolovaně, Nvidii údajně také dělají starosti horší než očekávané prodeje notebooků s procesory od Qualcommu, které ukazují, že čipy s architekturou Arm se v ekosystému PC s Windows prosazují obtížně. Nvidia má zřejmě obavu z chladného přijetí a špatných prodejů (kterým by ještě mohla pomoct situace okolo amerických cel a momentálně slabší spotřebitelské poptávky).

Nvidia prý pozměnila strategii, kterou s vlastními procesory sleduje. Při vydání procesorů N1X / N1 má zřejmě být kladen menší důraz na spotřebitelský trh, tedy notebooky pro domácí uživatele a hráče, od kterých si asi původně firma slibovala hodně. Místo toho se prý více zaměří na „enterprise“ segment, tedy firmy. Takové počítače založené na SoC od Nvidie by zřejmě byly cílené hlavně na vývoj AI.

N1X, nebo GB10?

Zatímco N1X není nikde k vidění, Nvidia letos odhalila minipočítače DGX Spark s jiným procesorem označeným GB10, který je výsledkem spolupráce s MediaTekem a spojuje dvacetijádrové CPU s grafikou generace Blackwell (GeForce RTX 5000), která má obsahovat 6400 shaderů. Počítače s GB10 byly ukázány na Computexu (od různých partnerů – Asusu, Gigabyte, MSI, Lenova), ale používají platformu Linux se zaměřením na AI software.

Podle některých náznaků a uniklých benchmarků se ale zdá, že GB10 ve skutečnosti používá stejný křemík, který bude v procesoru N1X pro notebooky. Ty by tak měly tedy víceméně stejné parametry jako GB10, s výjimkou například vyšších frekvencí. Linuxové systémy jsou tak možná něco jako rané nasazení tohoto hardwaru, zatímco pro Windows a spotřebitelské produkty ještě platforma není dostatečně vyladěná.

