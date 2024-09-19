Cnews.cz  »  Hardware  »  Vychází nejrychlejší QLC SSD a je překvapivě dobré: Crucial P310 má verzi pro handheldy i desktopy

Vychází nejrychlejší QLC SSD a je překvapivě dobré: Crucial P310 má verzi pro handheldy i desktopy

Jan Olšan
19. 9. 2024
NVMe SSD Crucial P310 (M.2 2280) Autor: Crucial
NVMe SSD Crucial P310 (M.2 2280)
Crucial P310 vyšel v červenci nejdřív jako krátký model 2230 pro herní handheldy typu Steam Deck. Výkon dopadl překvapivě dobře a teď vyšla i dlouhá verze 2280 jako potenciálně výhodná volba pro desktopová PC.

U SSD s pamětí QLC NAND, která má horší výdrž, ale měla by umožňovat nižší ceny, se v poslední době čím dál zlepšuje výkon, což je vedle výdrže druhá hlavní výtka k tomuto typu pamětí. Nedávno to bylo levné SSD Kingston NV3, v kterém se patrně bude souběžně objevovat QLC i TLC NAND, teď přichází na trh novinka Crucial P310. A tento modul je zdá se vůbec nejrtychlejší QLC SSD, jaké se doteď v prodeji objevilo.

Crucial P310: (80mm) levná novinka s QLC

Nový příchozí je to částečně – Crucial vydal model P310 už během letních prázdnin, ale zprvu jen jako SSD pro handheldová herní zařízení, tedy jako kraťoučký modul v provedení M.2 2230. Ačkoliv ale v tomto SSD je použitá paměť QLC NAND, vycházel výkon dost slušně a SSD bylo v recenzích celkem ceněno. Jak už bylo zmíněno, zřejmě jde o nejvýkonnější SSD založené na QLC NAND. Crucial (nebo Micron, který za touto značkou stojí) teď možná i proto začal nabízet i větší verzi modulu v provedení M.2 2280, která se hodí do desktopových počítačů a většiny notebooků, takže už jde toto SSD použít univerzálně.

Crucial P310 je SSD s rozhraním PCI Express 4.0 ×4 a skutečně ho dokáže využít. Nejvýkonnější modely dosahují sekvenčního čtení až 7100 MB/s a sekvenčního zápisu až 6000 MB/s – to je jako obvykle pro zápis do pseudoSLC cache. Udržitelná rychlost zápisu po jejím vyčerpání je podle testu ComputerBase okolo 300 MB/s (což je výrazně více než třeba u předchozího Crucialu P3 a P3 Plus). Další recenze krátké verze 2230 pořídil například web ServeTheHome nebo Tom’s Hardware. Výrobce bohužel neuvádí v parametrech na eshopu hodnoty pro náhodný přístup, ale v tiskové zprávě ano – podle té Crucial P310 dosahuje až 1 000 000 IOPS při náhodném čtení a až 1 200 000 IOPS v náhodném zápisu.

Crucial P310

Crucial P310

Autor: Crucial

V nabídce jsou tři kapacity – 500 GB, 1 TB a 2 TB. Zatím chybí 4TB model, který by se od QLC řady asi dal čekat, není ale vyloučeno, že se objeví později. Jak 1TB, tak 2TB model mají dosahovat plný výkon s výše uvedenými čísly, ale 500GB verze je kvůli omezenému paralelismu o něco pomalejší – Crucial pro ni uvádí 6600 MB/s v sekvenčním čtení a 3500 MB/s v sekvenčním zápisu (hodnoty pro náhodný přístup asi také mohou být snížené).

SSD je založené na 232vrstvé 3D NAND typu QLC, která je bez překvapení od Micronu. Jde o čipy s kapacitou 1 Tb, takže nejnižší model obsahuje jen čtyři. Jako řadič je použitý Phison E27T, tedy čtyřkanálový DRAMless řadič, který SSD zlevňuje a teoreticky může i snížit spotřebu. Místo mezipaměti se tedy použije HMB (Host Memory Buffer vyhrazený v části RAM počítače).

Crucial P310

Crucial P310

Autor: Crucial

Na moduly je pětiletá záruka, ale jak se dalo čekat, QLC NAND vede k poměrně nízké garanci přepisů, která vychází jen na 220 celkových cyklů na jednu buňku. 500GB verze tak garantuje jen 110 TB celkového zápisu, 1TB modul 220 TB a 2 TB modul 440 TB celkového zápisu. Kvůli omezené výdrži je toto SSD nejvhodnější jako druhý modul v počítači. Roli systémového SSD výkonem také zvládne, ale v této roli si asi budete muset dělat víc starostí s životností.

Crucial P310

Crucial P310, verze M.2 2230

Autor: Crucial

Crucial má za jednotlivé kapacity ve svém oficiálním obchodě stanovené ceny 50 $, 85 $ a 140 $, což by s DPH vycházelo na 1350 Kč / 54 €, 2200 Kč / 87 € a 3800 Kč / 152 €).

CIF25

Toto ale nemusí nutně odrážet reálné částky v běžných obchodech u nás, ty často jsou o dost lepší, než o výrobci oficiálně sdělují. V Německu už se moduly v provedení 2280 objevily za nižší ceny, takže to snad k tomu spěje. Při případném nákupu si ale dejte pozor a vždy zkontrolujte, zda jste si správně vybrali verzi v klasickém dlouhém provedení (2280), nebo verzi pro handheld (2230). Krátká 30mm verze často nemusí jít do desktopové desky osadit a také budete mít problém dostat na ni chladič.

Zdroje: Crucial, ComputerBase

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Doplňte se enciklopedycké zdělání, je to Host memory bafr, hybridní je rakušanova doktrína
Sam a do ma

