Vydání procesorů Ryzen 9000 se posouvá, AMD našlo problémy a stahuje zpět první série čipů

V těchto dnech to mělo být jen několik dní do příchodu očekávaných procesorů AMD s architekturou Zen 5. Jejich desktopová verze měla vyjít na konci aktuálního měsíce (31. 7.), ale překvapivě se teď dozvídáme, že zcela na poslední chvíli bylo vydání odloženo. Naštěstí to nevypadá na velké zpoždění, ale trošku znepokojí, že to údajně má být kvůli nějakým pozdě odchyceným problémům, nalezeným teď při testování.

Tuto změnu v plánech vydání oznámil přímo Jak Huynh, senior viceprezident a generální ředitel divize Computing & Graphics v AMD. V postu na Twitteru uvádí, že firma nalezla u procesorů Ryzen 9000 neurčené problémy – a to při testování prvních šarží sériově vyráběných kusů, které již byly distribuovány k prodeji. Podle Huynha bylo při posledních testech ped vydáním zjištěno, že procesory nesplňují „všechny požadavky na kvalitu, které AMD stanovilo“.

Není přesně řečno, v čem problémy spočívají a jak jsou závažné, ale první distribuované procesory kvůli nim budou staženy zpět a nahrazeny novými šaržemi, u nich by tedy snad měly být požadavky splněné (možná pomocí nějaké změny při testování a validaci ve výrobě). Prohlášení AMD mluví o tom, že ke stažení této první série bylo přistoupeno „out of abundance of caution“, což je anglická fráze často používaná v oficiální komunikaci, když chce řečník přesvědčit, že problém sice není považovaný za příliš velký, ale přes nízkou závažnost se raději pro jistotu přijmou silná opatření, aby se zcela minimalizovaly případné nepříjemnosti.

Implikace této fráze má být taková, to, že ve skutečnosti nejde o nic fatálního a v podstatě by se zmíněnými problémy procesory na trh jít mohly, ale AMD aplikuje nadstandardní opatrnost a vymění je. Zda je to skutečně tak a problém opravdu není nijak závažný, to ale samozřejmě nemůžeme vědět.





Nové termíny vydání desktopového Zenu 5

AMD podle tohoto vyhlášení pracuje s partnery na tom, aby postižené šarže procesorů v distribuci byly nahrazené novými procesory a při vydání už byly na prodej jen nepostižené verze Ryzenů 9000. Kvůli tomuto se ale bohužel posune ono datum vydání. Místo původně plánovaného 31. 7. vyjdou procesory ve dvou fázích.

Nejprve se začnou prodávat šestijádrový Ryzen 5 9600X a osmijádrový Ryzen 7 9700X, což bude 8. 8. (osm dní po původním plánu). Výkonnější modely s dvěma CPU čiplety – Ryzen 9 9900X (12 jader) a Ryzen 9 9950X (16 jader, nejvyšší model) vyjdou až o týden později 15. 8., oba tyto termíny budou ve čtvrtek.

Následuje to krátce po včerejší zprávě, dle níž doteď řada recenzentů stále nemá vzorky, ač zbývá týden do původně plánovaného vydání, takže byla hledána spojitost. Objevily se také zvěsti o problémech s provozemm pamětí na vysokých frekvencích (8000 MHz přes EXPO), ale to zatím není nikde potvrzené. Teoreticky může jít právě o ten problém, který se AMD nezdál na oněch prvních šaržích, které se stahují.

Každopádně lze asi čekat, že se s tímto odkladem dostupnosti v obchodech odkládá i termín vydání recenzí. Na to, jak dopadne výkon a další uživatelské vlastnosti Ryzenů 9000, si tedy ještě počkáme.

Procesory AMD Ryzen 9000 a architektura Zen 5: parametry modelů Autor: AMD, via Anandtech

Vzhledem k aktuálním problémům Intelu se vyloženě vtírá otázka, zda AMD nepřistoupilo k speciálním opatřením právě vzhledem k tomu, jak jsou nyní oči upřené na spolehlivost a stabilitu CPU. Je možné, že AMD přistoupilo k více přísným kontrolám proto, aby výsledný dojem z vydání Ryzenů 9000 byl co nejlepší a firma mohla co nejlépe stavět na imidži spolehlivého řešení ve chvíli, kdy jsou procesory Intel zdrojem nejistoty a potenciálních nebo i velice reálných starostí. A co čert nechtěl, zpřísněné kontroly skutečně odhalily, že je co zlepšovat. Doufejme tedy, že opravdu nešlo o nic závažného a zejména o nic, co by mohlo u Ryzenů 9000 být trvalým problémem jako ona nestabilita a degradace u procesorů Intel Raptor Lake.

Vydání mobilní verze se neposunulo

AMD jako první vydává (28. 7.) mobilní verzi Ryzen AI 300, což znamená, že striktně vzato se vydání samotné architektury Zen 5 neopozdí, protože mobilní procesory mají stále vyjít podle termínu (nicméně jejich vydání se asi už posunulo dříve z předtím plánovaného 15. 7.).

Mobilní Ryzeny AI 300 mají nicméně verzi architektury s o něco méně výkonnou jednotkou FPU / SIMD a také mají nižší takty (zejména si kvůli optimalizaci na energetickou efektivitu). Tudíž plný výkonnostní potenciál ukážou až desktopové Ryzeny 9000, na které bude třeba čekat o ten týden až dva déle.

Zdroj: Jack Huynh / AMD