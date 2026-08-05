Vyšel první gameplay z nové Mafie s mladým donem Salierim v hlavní roli. Zahrajeme si ji už za 9 dní

Příběhové rozšíření Muž cti pro hru Mafia: Domovina dostalo první více než tříminutovou ukázku ze samotné hry. DLC zavede Enza Favaru do dřívějšího období jeho služby rodině Torrisi. Hlavní postavou bude mladý Ennio Salieri před odchodem do Ameriky. DLC Muž cti přidá dvě nové příběhové kapitoly, ve kterých si Enzo a Salieri budou vyřizovat staré účty. Rozšíření tak zachytí období, kdy si pozdější boss z první Mafie teprve budoval respekt a postavení na Sicílii.
Gameplay ukázka naznačuje tradiční kombinaci přestřelek, automobilových závodů a samostatných úkolů. Salieri bude tentokrát přímým partnerem hlavního hrdiny.
Zakázky ve Volné jízdě
Výraznou část obsahu dostane oblíbený režim Volné jízdy, ve kterém si Salieri zřídí základnu ve skladu v Porto Almaro. Odtud bude zadávat náročnější výzvy a nové zakázky, v nichž se vydáme za cenným kontrabandem nebo budeme převážet ukradený náklad. Mezi dalšími úkoly vyzkoušíme třeba odtahování luxusních aut. Za plnění hráč obdrží Dinari, které bude možné směnit za nové zbraně, oblečení, vozidla nebo koně.
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Nejkontroverznější částí se stanou speciální vlastnosti některých zbraní. Jako příklad je uváděn především vrhací nůž Rimbalzu, který se po zásahu odrazí směrem k dalšímu protivníkovi. Jedním hodem tak půjde tiše zneškodnit několik nepřátel, ovšem za cenu historických a fyzikálních nepřesností.
Nové aktivity se v rámci DLC objeví napříč celou oblastí Valle Dorata. Mapa dostane další sběratelské předměty nebo kaskadérské skoky s dobovými automobily.
Muž cti bude samozřejmě vyžadovat základní hru Mafia: Domovina a některé části nového DLC se zpřístupní teprve po dosažení stanoveného postupu v hlavním příběhu.
Zdroj: 2K