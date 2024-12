Vzdal to Microsoft a umožnil instalovat Windows 11 na nepodporované počítače?

Bohužel v tomto případě dojde na rčení, že když nadpis článku končí otazníkem, odpověď je ne. V posledních dnech se objevily na internetu články hlásící, že si Microsoft rozmyslel striktní požadavky Windows 11 a umožní je instalovat i na starší počítače bez modulu TPM. To by zachránilo spoustu starších PC běžících na Windows 10. Takové štěstí ale nemáme, tyto zvěsti jsou jen nepochopením staré dokumentace.

Stará dokumentace

Zprávy, o kterých je zde řeč, vznikly z článku na PC Worldu, který upozornil, že Microsoft má na webu v dokumentaci formulace zmiňující instalaci Windows 11 na nepodporovaný hardware. Ta je ale od počátku možná různými prostředky (například je možné upravit instalační médium pomocí nástroje Rufus), podstatné ale je, že hardware zůstává Microsoftem oficiálně nepodporovaný.

To nemusí mít v některých případech dopad, ale minimálně tehdy, když nemáte aktivní Secure Boot (zabezpečené spouštění) a modul TPM (nebo fTPM), se vám nebudou instalovat velké aktualizace, jako je 24H2, takže eventuálně budete muset jejich instalaci spouštět ručně nebo znovu instalovat čistý systém. Microsoft v článku varuje, že pro takový systém nemusí být dostupné ani bezpečnostní záplaty, ale to je něco, co zatím, pokud víme nenastalo.

Každopádně tento nově nalezený článek byl PC Worldem chybně pochopen v tom smyslu, že Microsoft slevil z požadavků a pustí upgrady Windows 11 i na nepodporované počítače obecně, bez potřeby používání zmíněných triků. Převzala to řada dalších médií, nicméně toto byl omyl. Dotyčný článek v dokumentaci jednak neříká, že by Microsoft v požadavcích nějak polevil, ale zejména je starý, a nemůže tedy nijak signalizovat změnu postoje.





Na toto upozornil web Windows Central, který se specializuje na novinky okolo Microsoftu a měl by být o nich více v obraze. Jak poukázal, tento článek v dokumentaci existuje už od roku 2021. Jde tedy bohužel o omyl, jakkoli by nějaký legitimní způsob, jak přemigrovat velké masy celkem použitelných starších počítačů bez TPM na Windows 11, byl skvělá zpráva.

Windows 11 Autor: Depositphotos

Kachnalitu této zprávy již potvrdil i přímo Microsoft, který v evidentní reakci na šířící se články do problematické stránky v dokumentaci přidal poznámku, že jde o dokument původně publikovaný v roce 2021, v době premiéry Windows 11 (a popravdě mám pocit, že se už jednou v minulosti takto obětí dezinterpretace stal, jen už se na to zase zapomnělo). Lze v podstatě říct, že jeho cílem bylo spíše od provozu Windows 11 na nepodporovaném hardwaru odrazovat. Proto také obsahuje ona varování o tom, že nemusí fungovat aktualizace.

Microsoft do článku přidal i explicitní vyjádření, že hardwarové požadavky Windows 11 se nemění a zůstávají shodné, pokud byste pochybovali. I samotný PC World již článek mezitím stihl zkorigovat. Navíc teď článek uvádí, že pokud by se vám nějak Windows 11 na staré PC podařilo dostat, je Microsoftem důrazně doporučeno se vrátit na Windows 10 (což samozřejmě nemusíte respektovat, protože jste nejspíš na novou verzi nepřešli omylem).

Vyjádření Microsoftu potvrzující, že podmínky instalace se nemění Autor: Microsoft, snímek Cnews

Co s nepodporou?

Vaše možnosti, pokud s nějakým PC před tímto problémem stojíte, jsou tedy pořád tytéž. Je to jednak změna počítače (což při nákupu levných či bazarových komponent a využití části původních nemusí stát zase úplně hodně – pokud jde o stolní skládačkové PC, a ne notebook nebo „NUC“, kde musíte měnit celek). Vedle toho pak máte možnost zaplatit si prodloužené aktualizace, což je ale řešení jen na pár let. Zamyslete se, zda není lepší zkusit sehnat v bazaru levně jiné PC, když už máte otevírat peněženku (jen je třeba dobře ověřit, že jde o systém, který už je pro Windows 11 v pořádku). Více o této placené pokračující podpoře jsme psali zde:

Instalace Windows 11 na nepodporovaný hardware je stále za určitých podmínek možností – s použitím různých triků, které požadavky při instalaci deaktivují. Zatím to vypadá, že vcelku bez problémů by mělo jít Windows 11 provozovat tehdy, pokud máte pouze nepodporovaný procesor (ve smyslu, že explicitně není na seznamu podporovaných), ale máte modul TPM/fTPM a Secure Boot. Modul TPM by ve skutečnosti měl stačit jen starší ve verzi 1.2, „hard“ požadavky systému ho připouští, ačkoliv „soft“ požadavkem je TPM 2.0. Vyložený problém s instalací Windows 11 je tedy jen tehdy, pokud počítač nemá vůbec žádný modul TPM.

Pamatujte ale, že od verze 24H2 se zvýší skutečné požadavky systému na procesory, jelikož kód začne natvrdo využívat instrukce SSE4 (přesněji SSE4.2) a POPCNT. Bez nich vám Windows 11 pojedou, jen dokud budete na verzích z roku 2023, kterým ale také skončí podpora 11. 11. 2025, takže nejde o řešení. Dlouhodobě tedy Windows 11 půjde jenom na novějších procesorech. Jak to s těmito požadavky je a které procesory přestanou fungovat, jsme vysvětlovali v těchto článcích:

Řešením je i přechod na jiný operační systém (tedy Linux), což vám asi řekne kdekdo. Nejde ale také o řešení zcela přímočaré a bez problémů, s přechodem na Linux můžete zase řešit jiné překážky (nutnost zvyknout si někdy na jiné programy, odlišné chování prostředí, fungování některých zařízení).

Zdroj: WindowsCentral, PC World, Microsoft