Warhorse dál slaví první výročí KCD II a hráčům naděluje osobní herní statistiky jako dárek

Dominik Dobrozenský
Dnes
Kingdom Come: Deliverance II slaví první narozeniny Autor: Warhorse
Kingdom Come: Deliverance II slaví první narozeniny
Po globálních statistikách přichází na řadu osobní bilance. Warhorse k prvnímu výročí rozdává hráčům personalizovanou infografiku plnou jejich hříchů i hrdinských činů.

Začátkem února oslavilo pokračování Kingdom Come: Deliverance II své první narozeniny. Warhorse to připomnělo sérií zábavných, místy až bizarních statistik, které baví internet. Zatímco minule šlo o globální statistiky všech hráčů, nyní přichází na řadu něco osobnějšího. Dárek v podobě osobních statistik “Bohemian Wrapsody”.

Od 20. února dostanou všichni, kdo ve hře strávili alespoň 10 hodin, vlastní personalizovanou infografiku. Ta shrne herní styl a konkrétní čísla z dobrodružství. Můžeme se tak těšit na věci jako počet vypitých piv, zabitých nepřátel nebo počet „vypůjčených“ grošů. Zkrátka detailní statistiky o tom, jak jste si středověké Čechy užili právě vy.

Školení Hacking

Pro získání statistik stačí propojit herní účet s účtem vydavatele Deep Silver a přihlásit se k odběru newsletteru. Propojení lze provést ve hře v sekci DLC a Extras nebo na oficiálním webu.

Akce běží do 4. března, takže pokud jste zatím potřebných 10 hodin nenahráli, máte stále dostatek času na dohnání. Podle webu HowLongToBeat zabere samotná hlavní příběhová linka něco přes 54 hodin, kompletní dohrání se všemi vedlejšími úkoly a aktivitami pak více než 140 hodin. A Warhorse mezitím hlásí další milník, a to 5 milionů prodaných kopií.

KCD II slaví první výročí. Warhorse to oslavil zveřejněním vtipných, mnohdy až absurdních herních statistik

KCD II slaví první výročí. Warhorse to oslavil zveřejněním vtipných, mnohdy až absurdních herních statistik

zdroj: Warhorse (1, 2)
Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

