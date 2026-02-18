Warhorse dál slaví první výročí KCD II a hráčům naděluje osobní herní statistiky jako dárek

Začátkem února oslavilo pokračování Kingdom Come: Deliverance II své první narozeniny. Warhorse to připomnělo sérií zábavných, místy až bizarních statistik, které baví internet. Zatímco minule šlo o globální statistiky všech hráčů, nyní přichází na řadu něco osobnějšího. Dárek v podobě osobních statistik “Bohemian Wrapsody”.
Od 20. února dostanou všichni, kdo ve hře strávili alespoň 10 hodin, vlastní personalizovanou infografiku. Ta shrne herní styl a konkrétní čísla z dobrodružství. Můžeme se tak těšit na věci jako počet vypitých piv, zabitých nepřátel nebo počet „vypůjčených“ grošů. Zkrátka detailní statistiky o tom, jak jste si středověké Čechy užili právě vy.
Pro získání statistik stačí propojit herní účet s účtem vydavatele Deep Silver a přihlásit se k odběru newsletteru. Propojení lze provést ve hře v sekci DLC a Extras nebo na oficiálním webu.
Akce běží do 4. března, takže pokud jste zatím potřebných 10 hodin nenahráli, máte stále dostatek času na dohnání. Podle webu HowLongToBeat zabere samotná hlavní příběhová linka něco přes 54 hodin, kompletní dohrání se všemi vedlejšími úkoly a aktivitami pak více než 140 hodin. A Warhorse mezitím hlásí další milník, a to 5 milionů prodaných kopií.zdroj: Warhorse (1, 2)