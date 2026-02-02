Warhorse vyvíjí novou AAA RPG hru. Pokračování Kingdom Come: Deliverance to ale není

Tato zpráva bude jistě hořkým douškem pro všechny fanoušky Jindřicha ze Skalice, hlavní postavy hry Kingdom Come: Deliverance. České videoherní studio Warhorse totiž v neděli oznámilo, že vyvíjí nové velké RPG, avšak o další pokračování této ságy se nejedná.
„Samozřejmě už na něčem pracujeme. Nadále budeme vyvíjet silně příběhová RPG v otevřených světech. To je něco, co umíme. Máme nyní silné ekonomické zabezpečení a můžeme znovu investovat značnou část zdrojů do vývoje,“ uvedl generální ředitel studia Warhorse Martin Frývaldský.
„I když příběh Kingdom Come: Deliverance 2 skončil vydáním posledního rozšíření, tak pro nás ten příběh nekončí a rok 2026 bude rokem péče o naši herní komunitu,“ uvedl dále Frývaldský v rozhovoru pro ČTK.
Vývoj hry se zcela novým příběhem ostatně potvrdil i Daniel Vávra v rozhovoru pro PlayStation Play. „Já rozhodně na žádném KCD3 nedělám.“ uvedl s tím, že návrat ke značce v budoucnu on sám nebo někdo jiný nevylučuje, například formou remasteru. Podle něj je ale hlavní příběh uzavřený a není důvod dělat z Kingdom Come „dojnou krávu“.
Úspěch druhého dílu je obrovský. Kingdom Come: Deliverance 2 se po vydání 4. února 2025 zaplatilo už během prvního dne. Podle výroční zprávy studia za období březen 2024 až březen 2025 dosáhly tržby zhruba 2,7 miliardy korun, přičemž čistý zisk činil jednu miliardu korun. Tyto konsolidované výsledky však byly uzavřeny asi měsíc po vydání hry, reálné tržby z prodejů obou her tak budou v důsledku ještě vyšší.
zdroj: ČTK