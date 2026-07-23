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WhatsApp je díky této aktualizaci konečně skvěle použitelný v autě. Zde je seznam novinek

Matěj Vlk
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Z WhatsAppu se díky poslední aktualizaci stává plně použitelný komunikátor i za volantem. Autor: Ilustrace ChatGPT
Z WhatsAppu se díky poslední aktualizaci stává plně použitelný komunikátor i za volantem.
Nově aplikace čte přijaté zprávy, je možné na ně odpovědět hlasem a zahájení hovoru je výrazně snadnější. Vedle toho nový update přinesl i práci s PDF na desktopu nebo propojení se Spotify.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Poslední aktualizace WhatsAppu přinesla několik větších novinek. Vedle možnosti vytvářet účty na iPadu, pracovat přímo v aplikaci s PDF nebo sdílet aktuální poslouchanou skladbu ve svém stavu je to především velký update pro Android Auto a CarPlay. Z WhatsAppu se i za volantem konečně stane plnohodnotný komunikátor.

Text i hovory

Dosavadní podoba WhatsAppu v Android Auto nabízela poměrně omezené možnosti. Uživatel mohl nadiktovat novou zprávu nebo zahájit hovor. Aktualizace ale navíc přidává především poslech přijatých zpráv a možnost okamžitě na ně odpovědět hlasem. Příchozí text tak přečte systém vozu a řidič pak může nadiktovat reakci bez otevírání aplikace v telefonu. WhatsApp tím přibližuje komunikaci běžnému ovládání navigace nebo dalším komunikátorům, jako jsou vestavěné zprávy v iOS.

Nově umí WhatsApp v CarPlay a Android Auto pracovat s oblíbenými kontakty.

Nově umí WhatsApp v CarPlay a Android Auto pracovat s oblíbenými kontakty.

Autor: Meta

Výraznější proměnou prošly také hovory z aplikace. WhatsApp nově zobrazí jejich historii přímo na obrazovce automobilu, díky čemuž lze vybrat některý z posledních kontaktů bez hledání konverzace. K dispozici jsou rovněž oblíbené kontakty, což opět výrazně zrychlí zahájení hovoru.

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Změny mimo auto

WhatsApp také přidává práci se soubory PDF ve webové a počítačové verzi. Dokument lze otevřít přímo v konverzaci bez předchozího stažení. Uživatelé mohou použít základní možnost anotace, jako je zvýraznění textu nebo vytvoření poznámky. Meta se pro integraci těchto funkcí spojila s Adobe a půjčila si technologii z Acrobatu.

Zdroj: Meta

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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