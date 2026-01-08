Wi-Fi 8 ještě neexistuje, ale Asus už ukazuje budoucnost routerů

Byť se v našich zařízeních a domácnostech ještě nezabydlelo Wi-Fi 7, na veletrhu CES se objevují první zařízení s nástupcem – Wi-Fi 8. K vidění je především router Asus, další výrobci ukázali čipy a rádia pro plánovaný standard.
Lepší stabilita i signál
Byť bude finální specifikace IEEE 802.11.bn k dispozici až v průběhu roku 2028, nic nebrání výrobcům vyvíjet zařízení podle současného návrhu Wi-Fi 8. Po zfinalizování technologie bude stačit pouze update firmwaru. Nový standard se bude namísto zvyšování rychlostí zaměřovat na stabilitu, nízkou latenci a efektivitu komunikace.
Asus předvedl na CESu koncept routeru ROG NeoCore, který využívá právě aktuální návrh Wi-Fi 8. Zařízení je charakteristické netradičním tvarem a konstrukcí bez viditelných antén a funguje jako ukázka možného směru vývoje high-endového síťového hardwaru. Asus uvádí, že Wi-Fi 8 by mělo přinést zvýšenou propustnost dat ve středním dosahu, širší pokrytí pro zařízení IoT a výrazné snížení latence ve srovnání s Wi-Fi 7 sítěmi. Koncept routeru stále využívá proprietární technologie mesh sítě pro koordinaci více přístupových bodů.
Vedle Asusu se do vývoje Wi-Fi 8 aktivně zapojují i výrobci čipů. Broadcom představil nové čipy pro Wi-Fi 8, včetně aplikačního procesoru BCM4918 a dvou dual-band rádiových čipů BCM6714 a BCM6719, které jsou určeny pro domácí routery a brány pro poskytovatele služeb.
MediaTek prezentoval rodinu čipů Filogic 8000, která má podle výrobce podporovat Wi-Fi 8 funkce v prémiových a vlajkových zařízeních, včetně podnikových přístupových bodů i spotřební elektroniky.
Podle samotných výrobců se první zařízení s Wi-Fi 8 objeví ještě v letošním roce, přičemž vývoj a následné uvedené zařízení postavené na návrhu Wi-Fi je běžné. Stejně tak se na trhu objevila zařízení s Wi-Fi 7 ještě před dokončením specifikace.
