Cnews.cz  »  Hardware  »  Wi-Fi 8 ještě neexistuje, ale Asus už ukazuje budoucnost routerů

Hardware

Wi-Fi 8 ještě neexistuje, ale Asus už ukazuje budoucnost routerů

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Asus ROG NeoCore Autor: Asus
Asus ROG NeoCore
Asus ROG NeoCore zaujme na první pohled netradičním designem, ale také podporou Wi-Fi 8. To bude přitom ve finální verzi představeno až v roce 2028.

Byť se v našich zařízeních a domácnostech ještě nezabydlelo Wi-Fi 7, na veletrhu CES se objevují první zařízení s nástupcem – Wi-Fi 8. K vidění je především router Asus, další výrobci ukázali čipy a rádia pro plánovaný standard.

Lepší stabilita i signál

Byť bude finální specifikace IEEE 802.11.bn k dispozici až v průběhu roku 2028, nic nebrání výrobcům vyvíjet zařízení podle současného návrhu Wi-Fi 8. Po zfinalizování technologie bude stačit pouze update firmwaru. Nový standard se bude namísto zvyšování rychlostí zaměřovat na stabilitu, nízkou latenci a efektivitu komunikace.

Routery Asus se staly cílem čínského útoku, a to i v Česku. Pokud máte některý z postižených modelů, jednejte okamžitě Přečtěte si také:

Routery Asus se staly cílem čínského útoku, a to i v Česku. Pokud máte některý z postižených modelů, jednejte okamžitě

Asus předvedl na CESu koncept routeru ROG NeoCore, který využívá právě aktuální návrh Wi-Fi 8. Zařízení je charakteristické netradičním tvarem a konstrukcí bez viditelných antén a funguje jako ukázka možného směru vývoje high-endového síťového hardwaru. Asus uvádí, že Wi-Fi 8 by mělo přinést zvýšenou propustnost dat ve středním dosahu, širší pokrytí pro zařízení IoT a výrazné snížení latence ve srovnání s Wi-Fi 7 sítěmi. Koncept routeru stále využívá proprietární technologie mesh sítě pro koordinaci více přístupových bodů.

Vedle Asusu se do vývoje Wi-Fi 8 aktivně zapojují i výrobci čipů. Broadcom představil nové čipy pro Wi-Fi 8, včetně aplikačního procesoru BCM4918 a dvou dual-band rádiových čipů BCM6714 a BCM6719, které jsou určeny pro domácí routery a brány pro poskytovatele služeb.

MediaTek prezentoval rodinu čipů Filogic 8000, která má podle výrobce podporovat Wi-Fi 8 funkce v prémiových a vlajkových zařízeních, včetně podnikových přístupových bodů i spotřební elektroniky.

Školení Hacking

Vodafone má nový Wi-Fi 7 router. Ultra Hub 7 láká na doplňkové funkce, ale koupit ho je problém Přečtěte si také:

Vodafone má nový Wi-Fi 7 router. Ultra Hub 7 láká na doplňkové funkce, ale koupit ho je problém

Podle samotných výrobců se první zařízení s Wi-Fi 8 objeví ještě v letošním roce, přičemž vývoj a následné uvedené zařízení postavené na návrhu Wi-Fi je běžné. Stejně tak se na trhu objevila zařízení s Wi-Fi 7 ještě před dokončením specifikace.

Zdroj: The Verge

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu