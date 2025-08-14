Wikipedii zaplavuje nekvalitní AI balast. Komunita dobrovolníků reaguje tak, jak byste nejspíše čekali

Bleskové mazání jako hlavní obrana
Wikipedia se potýká s fenoménem, kterému se přezdívá „AI slop“ (v překladu AI odpad). Jde o strojově vytvořené články, které často obsahují falešné informace, vymyšlené citace a nesmyslné formulace. Tyto texty přímo ohrožují důvěryhodnost celé platformy, a proto se její dobrovolní správci rozhodli jednat rychle a efektivně.
Novinkou v boji proti nekvalitnímu obsahu je zavedení pravidla pro rychlé smazání (speedy deletion). To umožňuje správcům okamžitě odstranit články, které jednoznačně vykazují znaky automatického generování bez jakékoliv smysluplné lidské kontroly.
Jedná se o zásadní změnu oproti dosavadní praxi, kdy se o smazání každého článku musela vést sedmidenní veřejná diskuse. Nový postup má komunitě ulevit od zdlouhavého prověřování zjevně podřadných příspěvků a zamezit jejich šíření.
Jak poznat článek od robota?
Dobrovolníci se naučili rozpoznávat typické znaky, které texty od AI prozradí. Článek je vysoce podezřelý, pokud:
-
Obsahuje nepřirozené fráze jako „Zde je váš článek o…“ nebo jiné formy přímého oslovení.
-
Uvádí vymyšlené nebo zcela nesouvisející zdroje, například nefunkční odkazy nebo falešná čísla ISBN u knih.
-
Vyznačuje se podivným stylem: Nadužíváním pomlček, formálních spojek nebo prázdných, propagačních frází typu „dechberoucí“.
Pro okamžité smazání však samotný zvláštní styl nestačí. Vždy musí existovat jasný důkaz, jako jsou právě zmíněné nesmyslné fráze či prokazatelně falešné citace.
Nejde jen o mazání, ale i o pomoc
Boj s nekvalitním obsahem není jen o represivních krocích. V rámci komunity vznikl specializovaný projekt WikiProject AI Cleanup, který trendy v této oblasti sleduje, shromažďuje poznatky a vytváří seznamy článků vyžadujících kontrolu.
Samotná nadace Wikimedia, která chod Wikipedia zaštiťuje, sice obsahové politiky přímo neurčuje, ale aktivně vyvíjí nástroje na pomoc editorům. Mezi ně patří například funkce, která upozorní na vložení podezřele velkého bloku textu a pro jistotu se zeptá, zda ho uživatel skutečně napsal sám.
Boj, který má i svou cenu
Ačkoliv je zrychlené mazání vnímáno jako nutný a praktický krok, má i své stinné stránky. Obrovské množství obsahu, který je třeba denně kontrolovat, vede k vyhoření dobrovolníků, kteří tvoří páteř celé encyklopedie.
Wikipedia tak musí pečlivě balancovat mezi ochranou své kvality a udržením zdravé komunitní atmosféry, jež byla vždy založena na důkladné diskusi a konsensu. Souboj o udržení statusu důvěryhodného zdroje v éře umělé inteligence tímto vstupuje do nové fáze.
zdroj: The Verge