Winamp bude opensource, vylepšovat jej bude moci každý

Winamp patří mezi legendární aplikace, jejichž historie sahá do devadesátých let. Tehdy všichni poslouchali (a stahovali) empétrojky a Winamp patřil k nejlepším přehrávačům. Vytvořila jej firma Nullsoft a o pár let později jej odkoupilo AOL.

Jeho nové verze už měly menší úspěch, řada uživatelů zůstávala u oblíbené starší verze 2.0 a postupný přechod ke streamované hudbě pak znamenal ztrátu zájmu.

Z Winampu se tak nestal druhý iTunes ani Spotify. Nějakou tu offline hudbu má však na svých počítačích zřejmě každý a možná na ně se zaměří vývojáři, kteří budou chtít přispět k udržení aplikace.

Existuje také například skupina Winamp Community Update Project (WACUP) v čele s bývalým vývojářem původního Winampu Darrenem Owenem.

